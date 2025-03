Cardano Kurs Prognose: Unglaubliche 92 Prozent Einbruch im Optionsvolumen - was passiert jetzt mit dem ADA-Preis?

Cardano ist einer der größten Gewinner am Krypto-Markt der letzten Woche. Denn nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, dass eine strategische Krypto-Reserve in den USA aufgebaut werden soll, profitierte der ADA-Token merklich davon. Schließlich sollen nicht nur Bitcoin und Ethereum, sondern auch weitere kleinere Projekte wie Cardano in die Reserve aufgenommen werden.

Dies führte dazu, dass die Kryptowährung zum ersten Mal seit 2022 zwischenzeitlich die Marke von 1 US-Dollar überschreiten und in der vergangenen Woche fast 40 Prozent zulegen konnte. Jetzt ist allerdings das Optionsvolumen über 92 Prozent eingebrochen - was als klarer Indikator gewertet werden kann. Wofür genau, verraten wir in unserem Artikel.

Trotz schlechter Statistiken: Krypto-Wale erweitern die eigenen ADA-Reserven

Der Optionshandel ist spekulativ und erlaubt es Anlegern, auf kommende Kursbewegungen zu setzen, ohne dass sie selbst das jeweilige Asset besitzen. Zuletzt war das Optionsvolumen nach der Bekanntgabe einer US-amerikanischen Krypto-Reserve stark angestiegen, fiel jetzt jedoch laut den aktuellen Daten von Coinglass um 92 Prozent. Dieser signifikante Einbruch ist ein klares Zeichen dafür, dass der erste Hype nach der Ankündigung abgeebbt ist und Investoren sich jetzt eher abwartend verhalten beziehungsweise sich auf andere Krypto-Projekte konzentrieren.

Das zeigt auch ein Blick auf die Marktkapitalisierung: Während vor zwei Tagen ein lokaler Spitzenwert von fast 40 Milliarden US-Dollar erreicht wurde, fiel die Marktkapitalisierung heute auf einen Wert von 33,3 Milliarden US-Dollar.

Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass vor einigen Tagen Großanleger über 420 Millionen ADA-Token erworben haben, nachdem Trump die Informationen zur kommenden US-Krypto-Reserve veröffentlicht hatte. Auch danach investierten viele Anleger weiterhin in den Cardano Coin, obwohl dieser zuletzt mit stärkeren Abflüssen zu kämpfen hatte. Dies dürfte darauf hindeuten, dass viele Anleger langfristig planen und darauf hoffen, dass die Krypto-Reserve tatsächlich den ADA-Preis in ungeahnte Höhen treiben wird.

Klar ist, dass Cardano grundsätzlich das Potenzial hat, noch wesentlich höher zu steigen: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der ADA-Preis bei 0,9443 US-Dollar. Das bisherige Allzeithoch hingegen, das im September 2021 erreicht wurde, konnte damals 3,09 US-Dollar erreichen.

Auch die Anzahl der aktiven Cardano-Wallets ist laut Cexplorer zuletzt etwas zurückgegangen, was das fallende Interesse der Anleger belegt. Gerade in diesem Zusammenhang suchen immer mehr Krypto-Anleger nach Wallet-Anbietern, die einen kostenlosen Multi-Wallet-Support anbieten. Bei Unternehmen wie Best Wallet können Nutzer einfach zwischen verschiedenen Wallet-Varianten wechseln und so zum Beispiel ihren Fokus von Cardano auf andere Kryptowährungen ausrichten, ohne komplizierte Technologien nutzen zu müssen.

Eigener Token und neue Features: Best Wallet setzt auf immer mehr Funktionen

Wie wichtig eine gute Krypto-Wallet sein kann, zeigt die Wachstumsrate von Best Wallet: Erst 2024 gegründet, konnte der Anbieter bereits innerhalb von sechs Monaten über 70.000 Nutzer verzeichnen. Mittlerweile wurde sogar die Marke von 250.000 monatlichen Nutzern überschritten. Das Interesse scheint riesig zu sein.

Dies zeigt auch ein Blick auf den Vorverkauf des nativen BEST-Tokens der Plattform: Bereits über 10 Millionen US-Dollar wurden hier an Kapital gesammelt - bei einem aktuellen Token-Preis von 0,024225 US-Dollar.

Als neue Features sind unter anderem eine eigene Launchpad-Plattform, eine Krypto-Debit-Karte oder ein Ausbau des Staking-Angebots geplant. Außerdem profitieren Nutzer davon, in den BEST-Token zu investieren. Denn dieser bietet nicht nur Zugriff auf die Governance des Projekts, sondern niedrigere Überweisungskosten, frühzeitiger Zugriff auf Presale-Projekte sowie höhere Staking-Belohnungen.

Obendrein haben frühzeitige Anleger die Chance, bereits jetzt das erste Presale-Staking-Angebot von Best Wallet zu nutzen: Wer noch heute seine BEST-Token festsetzt, erhält eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 149 Prozent. Ebenfalls interessant dürfte sein, dass dieses BEST-Coin-Staking-Angebot auch noch drei Jahre nach dem Coin Launch aktiv sein wird. Dies soll garantieren, dass das Netzwerk stabil agieren kann und der Token langfristig seinen Wert behält.

