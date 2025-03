München (ots) -Underdog gegen Titelverteidiger. Während Bayer Leverkusen spätestens nach dem Achtelfinalsieg über den FC Bayern München als großer Favorit gilt, überraschte Arminia Bielefeld in dieser Pokalsaison. Hannover 96, Union Berlin und zuletzt Werder Bremen schieden gegen den Drittligisten aus. Am Dienstag, 1. April, treffen die beiden Teams auf der Bielefelder Alm im Kampf um den Einzug ins Finale aufeinander. Die ARD überträgt die Begegnung ab 20:15 Uhr (Anstoß 20:45 Uhr) live im Ersten und in der ARD Mediathek.Für Bayer Leverkusen geht es um den dritten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte. Arminia Bielefeld blieb dieser Triumph bislang verwehrt, für den Club geht es um Historisches. Ein spannendes Halbfinale mit Pokalzauber. Moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes, unterstützt von Experte Bastian Schweinsteiger. Reporterin ist Christina Graf.Dienstag, 1. April 202520:15-23:00 UhrSportschauDFB-Pokal-HalbfinaleDSC Arminia Bielefeld - Bayer 04 LeverkusenReporterin: Christina GrafModeration: Alexander BommesExperte: Bastian SchweinsteigerÜbertragung aus Bielefelddazwischenca. 21:35 - 21:42 UhrTagesthemenPressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5984115