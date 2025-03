Anleger erleben aktuell ein Wechselbad der Gefühle. Sorgen um neue US-Zölle belasten die Weltwirtschaft und somit auch die Börse. Weniger als 24 Stunden später folgt dann eine 180-Grad-Wende bei deutschen Aktien. Das riesige Finanzpaket, das die Union und die SPD aufsetzen wollen, sorgt für ein Kursfeuerwerk. Besonders stark springen die Papiere von Siemens Energy an. Die aktuelle Lage im Überblick.Erst hoch, dann runter, dann wieder hoch - in dieser Woche fahren deutsche Aktien Achterbahn. Am Montag ...

