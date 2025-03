KIEW (dpa-AFX) - Kiew hat von Moskau als Zeichen des Friedenswillens eine Einstellung der täglichen Luftschläge gefordert. "Russland muss den täglichen Beschuss der Ukraine sofort einstellen, wenn es wirklich ein Ende des Krieges will", schrieb der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, bei Telegram.

Tags zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer öffentlichen Botschaft auf der Plattform X an US-Präsident Donald Trump als ersten Schritt hin zu einer Friedenslösung einen beiderseitigen Waffenstillstand bei Angriffen aus der Luft und von der See vorgeschlagen. Damit wollte Selenskyj wiederum Trump seinen Friedenswillen zeigen.

In der vergangenen Nacht hatte das russische Militär Ziele im ukrainischen Hinterland nach Angaben aus Kiew mit vier Raketen und 181 Drohnen angegriffen. 170 der Drohnen seien dabei entweder abgeschossen oder vor dem Ziel anderweitig zu Fall gebracht worden.

Im Gebiet Odessa wurde dabei nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Mann getötet. In Odessa und Umgebung seien mindestens 20 Häuser beschädigt worden. Weitere Schäden habe es im Kiewer Umland und den Gebieten Dnipropetrowsk und Charkiw gegeben.

Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion.