Das historischen Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur von Union und SPD wirbelt am Mittwoch die DAX-Familie auf. Viele Papiere feiern schon jetzt Rekorde und steigen zweistellig, wir stellen einige der größten Gewinner vor. Es ist nicht nur die Rüstungsbranche, die am Mittwoch über das geplante Milliardenpaket von Union und SPD zur "dauerhaften Finanzierung wichtiger Vorhaben" an der Börse jubelt. Auch der Bau- und Infrastruktursektor explodiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...