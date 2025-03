Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Aramea Asset Management AG feiert das fünfjährige Bestehen des proud@work Fonds (ISIN DE000A2PRZX5/ WKN A2PRZX), so die PUNICA Invest GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit seiner Auflage am 02. März 2020 verfolgt dieser einen innovativen Investmentansatz, der sich auf Unternehmen mit einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit und ausgezeichneten Arbeitsbedingungen konzentriert. Die Strategie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die belegen, dass Unternehmen mit motivierten und engagierten Mitarbeitern langfristig deutlich erfolgreicher sind. Gemessen wird dies von der unabhängigen Ratingagentur "Great Place to Work", die seit 1992 die besten Arbeitgeber weltweit auszeichnet. Gerade Unternehmen, denen es gelingt, viele Jahre hintereinander diese Auszeichnung zu erhalten, zeigen auch sehr gute wirtschaftliche Kennzahlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...