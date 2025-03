Feierlaune an den deutschen Börsen: Denn anders als bisher erwartet, könnten CDU/CSU und SPD in einer möglichen weiteren Großen Koalition enorme Summen in die Hand nehmen, um die deutsche Wirtschaft wieder massiv anzukurbeln. Zwar ist noch nichts wirklich sicher, doch an den Märkten wird bereits eine Art Best-Case-Szenario gespielt. So kann auch ein Top-Tipp des AKTIONÖR aus der letzten Print-Ausgabe kräftig Boden gut machen.

