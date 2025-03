Berlin (ots) -Die APOTHEKENTOUR 2025 verzeichnet schon vor ihrem Beginn eine überwältigende Resonanz: Mehr als 20.000 Apotheker:innen, PTA und PKA haben sich bereits für das diesjährige Event angemeldet. Die Tour, die erstmals vor knapp drei Jahren startete, setzt damit einen neuen Goldstandard in der Pharma- und Apothekenkommunikation. Die verbleibenden Tickets sind kostenfrei auf www.apothekentour.de buchbar.Die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE startet mit spektakulären Zahlen in ihre vierte Saison. Zum Eröffnungswochenende am 15. und 16. März, das traditionell in Berlin stattfindet, werden in den trendigen Wilhelm Studios mehr als 2.500 Apotheker:innen, PTA und PKA erwartet. Insgesamt rechnen die Veranstalter 2025 mit rund 30.000 Gästen an 12 Veranstaltungswochenenden in 12 deutschen Städten.Nicht nur zahlenmäßig setzt die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) neue Maßstäbe. Auch inhaltlich bietet sie genau das, was Apothekenteams brauchen: Wissen, Inspiration und echte Erlebnisse. In außergewöhnlichen Locations - von historischen Industriehallen bis zu modernen Event-Spaces - dreht sich alles um die Zukunft der Apotheke. Immer mit dabei: Mehr als 40 Top-Unternehmen, die ihre neuesten Produkte präsentieren, exklusive Einblicke in ihre Unternehmen geben und für den direkten Austausch bereitstehen. Dazu gibt es ein geballtes Programm mit bis zu 200 Vorträgen pro Wochenende - praxisnah, relevant und im Anschluss online verfügbar.Tour-Initiator und CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH Tom Bellartz sagt: "Wir wissen, dass ein Event natürlich erst durch die Menschen unvergesslich wird - deswegen haben wir den persönlichen Austausch von Anfang an in den Fokus gestellt. Es gibt jede Menge Gelegenheiten zum Netzwerken: ob beim entspannten After-Work-Talk, an den diversen Food- und Erlebnisstationen oder beim anschließenden, gemeinsamen Erkunden der prall gefüllten Goodie Bags." Besonders in einem Jahr, in dem viele gesundheitspolitische Weichen gestellt werden, ist es den Veranstaltern wichtig, den Berufsgruppen aus der Apotheke wertschätzend zur Seite zu stehen und dem Branchendialog eine starke Stimme zu geben.2025 wird die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) in folgenden Städten gastieren:- Berlin, 15. - 16. März- Duisburg, 29. - 30. März- Nürnberg, 5. - 6. April- Hamburg, 12. - 13. April- Rostock, 26. - 27. April- Frankfurt am Main, 17. - 18. Mai- Köln, 31. Mai - 1. Juni- Leipzig, 30. - 31. August- Stuttgart, 20. - 21. September- Hannover, 11. - 12. Oktober- Karlsruhe, 25. - 26. Oktober- München, 15. - 16. NovemberDarüber hinaus wird die APOTHEKENTOUR auch in diesem Jahr einen exklusiven Halt in Österreich einlegen. Zum dritten Mal wird sie im November in Wien bis zu 3.000 Apotheker:innen und PKA begeistern.Diese Unternehmen (https://www.apothekentour.de/aussteller/) werden 2025 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten sein:Aboca, AEP, Alfasigma, Aliud Pharma, Aristo Pharma, ARZ Haan, BD Rowa, Beiersdorf, Bionorica, Cooper, Dermapharm, Dermasence, Draco, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, Galderma, Hartmann, Ihre Apotheken, InfectoPharm, Kenvue, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, LUVOS Heilerde, MEDICE, Naturafit, Norgine, OmniVision, Orthomol, PHOENIX, Pohl Boskamp, Reckitt, Repha, Salus Pharma, Sanofi, Schülke, Stada, Théa Pharma, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag, Zukunftspakt Apotheke.Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Ticketanzahl ist pro Standort begrenzt.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbH / APOTHEKENTOURMinna LiebmannFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@elpato.deOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/5984146