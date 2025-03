Die meistgehandelten Produkte: Rückkehr des Optimismus an Europas Börsen

Nach dem Rücksetzer am Vortag zeigen sich die europäischen Börsen zur Wochenmitte wieder stärker. Für frischen Schwung sorgt die Einigung zwischen CDU/CSU und SPD auf ein umfangreiches Investitionsprogramm. Die geplanten Mittel sollen insbesondere in die Infrastruktur fließen, während bestimmte Verteidigungsausgaben aus der Schuldenbremse herausgenommen werden könnten.

Noch ist unklar, ob der Bundestag dem Vorhaben zustimmen wird, doch Marktteilnehmer rechnen fest damit. Dennoch könnte es im Detail noch zu Anpassungen kommen.

An den Anleihemärkten macht sich die Aussicht auf steigende Staatsausgaben bemerkbar. Die Renditen tendieren höher, da sich der Markt auf eine langfristig erhöhte Verschuldung einstellt. Parallel dazu gewinnt der Euro weiter an Stärke.

Ein Paradigmenwechsel für Deutschland?

Die Einordnung der Deutschen Bank fällt deutlich aus: Das Paket könnte einen der größten wirtschaftspolitischen Kurswechsel seit der Wiedervereinigung bedeuten. Die Wachstumserwartungen dürften nach oben korrigiert werden, wobei die genauen Anpassungen noch ausstehen.

Die Aussicht auf Investitionen treibt vor allem Infrastruktur- und Rüstungstitel an. Unternehmen wie Hochtief und Bilfinger stehen im Fokus, während auch Rüstungswerte wie Rheinmetall und Hensoldt gefragt sind.

Enttäuschung bei Adidas, solide Zahlen von Bayer und Evonik

Wenig Begeisterung löst hingegen der Ausblick von Adidas aus. Der Sportartikelhersteller rechnet mit einem deutlich niedrigeren Betriebsergebnis als vom Markt erwartet. Die Aktie steht unter Druck.

Bayer hingegen überzeugt mit soliden Zahlen, die über den Prognosen liegen. Auch Evonik konnte den Markt mit einem positiven Ausblick für das laufende Quartal überzeugen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX/XDAX® Bear UG12L1 7,86 22891 Punkte 23660,443452 Punkte 10,37 Open End DAX/XDAX® Bull UG25ZF 14,12 22903,5 Punkte 21579,768358 Punkte 17,08 Open End NASDAQ 100 Bull HC2ZYQ 73,58 20352,528014 Punkte 12668,620076 Punkte 2,62 Open End Heidelberg Materials Bull HD9QPZ 5,28 156,75 EUR 103,845126 EUR 2,93 Open End Bilfinger SE. Bull HD2QKH 29,30 69,85 EUR 40,546635 EUR 3,71 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.03.2025; 11:03 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Bilfinger SE Call HD8Y8M 1,26 69,95 EUR 58,00 EUR 4,58 18.06.2025 Rheinmetall Call UG0JV2 29 1187,75 EUR 1000,00 EUR 2,9 17.09.2025 Goldman Sachs Group Inc. Call HD8QPP 2,62 580,905 USD 620,00 USD 9,05 18.06.2025 Deutsche Telekom AG Call UG2M3L 0,72 34,6 EUR 36,50 EUR 13,99 18.06.2025 NVIDIA Corp. Call HD0HA8 9,03 118,46 USD 130,00 USD 5,61 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.03.2025; 11:03 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Hensoldt Short HD58F6 41,79 68,4 EUR 53,427296 EUR 6 Open End Rheinmetall Long UG3JA5 13 1179 EUR 1009,80 EUR 10 Open End DAX® Short UG136M 1 23110 Punkte 24647,242667 Punkte -15 Open End DAX® Long HC3TKM 28 23117,5 Punkte 20097,320021 Punkte 10 Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 2 90,385 USD 58,349938 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.03.2025; 11:03 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!