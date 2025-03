Der italienische Spirituosenhersteller verzeichnet trotz Branchenverlangsamung ein starkes Schlussquartal 2024 und plant unter dem neuen CEO eine Fokussierung auf Schuldenabbau.

Die Aktien von Davide Campari-Milano.V verzeichneten am Mittwoch einen bemerkenswerten Anstieg von über 5 Prozent, nachdem der italienische Spirituosenhersteller solide Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht hatte. Besonders das vierte Quartal zeigte sich stark und konnte frühere Herausforderungen teilweise ausgleichen. Das organische Umsatzwachstum im Schlussquartal übertraf die Erwartungen um 3 Prozent, während die zugrunde liegende EBIT-Marge 140 Basispunkte höher ausfiel als prognostiziert. Der freie Cashflow für das Gesamtjahr betrug 600 Millionen Euro, was eine erhebliche Verbesserung von 500 Millionen Euro darstellt, hauptsächlich aufgrund von Effizienzsteigerungen im Betriebskapital. Trotz dieser positiven Entwicklung zum Jahresende blickt das Unternehmen auf ein insgesamt schwieriges Jahr zurück. Campari sah sich mit einer branchenweiten Verlangsamung, Problemen in der Lieferkette und Lagerabbau im US-Markt konfrontiert. Der Gesamtjahresumsatz erreichte 2,9 Milliarden Euro, während das bereinigte EBIT bei 600 Millionen Euro lag, was einer Marge von 21 Prozent entspricht. Für 2025 prognostiziert das Unternehmen ein niedriges einstelliges organisches Umsatzwachstum und unveränderte organische EBIT-Margen.

Strategische Neuausrichtung unter Simon Hunt

Der neue Vorstandsvorsitzende Simon Hunt, der sein Amt erst vor sechs Wochen antrat, hat klare Prioritäten für die kommende Geschäftsperiode festgelegt. Im Mittelpunkt steht die Reduzierung der Verschuldung, die Optimierung bestehender Vermögenswerte und der Wiederaufbau des Investorenvertrauens. Eine bedeutsame strategische Wende markiert Hunts Entscheidung, Fusionen und Übernahmen vorerst auszusetzen - eine deutliche Abkehr von der bisherigen Unternehmensstrategie, die darauf abzielte, 50 Prozent des Wachstums durch Akquisitionen zu erzielen. "Der Hauptgrund für diese Entscheidung ist unsere Nettoverschuldung... wir müssen diese weiter senken", erklärte Hunt. Ende 2024 lag die Nettoverschuldung bei etwa dem 3,2-fachen des Kerngewinns. Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer neuen Strategie und bewertet, welche Marken veräußert werden könnten und welche in neuen Märkten expandieren können. Besonders herausfordernd gestalten sich die neuen US-Zölle auf importierte Spirituosen aus Mexiko, Kanada und Europa. Bei vollständiger Umsetzung könnten diese jährliche Mehrkosten von 90-100 Millionen Euro verursachen, bevor Gegenmaßnahmen greifen. Das Management hat zugesichert, bis Mitte des Jahres ein Update zur Unternehmensentwicklung zu geben.

