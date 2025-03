Goldpreis Rallye wieder auf Kurs? Analyst sieht weiteres Potenzial über 3.000 USD

Anzeige / Werbung

Nach einer kurzen, aber intensiven Korrekturphase im November und Dezember hat der Goldmarkt seinen Aufwärtstrend mit beeindruckender Dynamik wieder aufgenommen. Florian Grummes, Edelmetall- und Krypto-Experte, analysiert die jüngsten Entwicklungen und zeigt auf, warum die Gold-Rallye noch längst nicht vorbei sein könnte.

Goldpreis auf Rekordjagd - Rücksetzer bereits verdaut

Seit Jahresbeginn dominieren die Bullen den Markt und haben den Goldpreis in einem rasanten Tempo nach oben getrieben. Bereits Mitte Dezember 2024 deuteten Signale auf eine Trendwende hin, die sich im Januar mit dem Bruch des vorherigen Allzeithochs von 2.790 USD bestätigte. Die Kursrallye führte schließlich zu einem neuen Rekordhoch von 2.956 USD, bevor Gewinnmitnahmen und ein erhöhter Verkaufsdruck eine Korrektur auf 2.832 USD einleiteten.



Dieser Rücksetzer erwies sich laut Grummes jedoch als kurzfristige Verschnaufpause. Bereits zu Beginn der ersten Märzwoche erholte sich der Goldpreis schnell und notierte wieder bei 2.921 USD. Diese V-förmige Erholung signalisiere, dass die Korrekturphase möglicherweise bereits abgeschlossen sei und einer erneuten Aufwärtsbewegung weichen könnte.

Physische Knappheit als Treiber der Goldpreise

Ein zentraler Faktor für die jüngste Preisentwicklung ist die massive Umschichtung physischer Goldbestände von London nach New York. Grummes verweist auf Daten, die zeigen, dass allein im Januar 151 Tonnen Gold aus London abgezogen wurden. Innerhalb der letzten zwei Monate wurden insgesamt 12,2 Millionen Unzen Gold in die Lager der COMEX in den USA transferiert.



Diese Verlagerung habe zu einer spürbaren Verknappung des physischen Goldangebots in London geführt. Die Folge: Die Wartezeiten für Goldabhebungen aus den Tresoren der Bank of England hätten sich auf vier bis acht Wochen verlängert. In Kombination mit einer starken Nachfrage aus China, geopolitischen Unsicherheiten und Inflationsängsten sorge diese Entwicklung für eine angespannte Versorgungslage.



Grummes sieht als einen der Hauptgründe für diese Umschichtungen die wachsende Sorge über mögliche neue US-Zölle auf Edelmetalle. Auch die Ankündigung eines Audits der US-Goldreserven durch die Trump-Administration könnte eine Rolle spielen. Hinzu komme das Bestreben großer Finanzinstitutionen, durch Arbitragegeschäfte Preisunterschiede zwischen den Handelsplätzen zu nutzen.



"Diese dramatische Veränderung im physischen Goldmarkt weckt bei institutionellen Investoren zunehmend Zweifel an nicht-allokierten Goldbeständen. Inzwischen wollen viele Großinvestoren sicherstellen, dass ihre Goldbestände auch wirklich physisch vorhanden sind", analysiert Grummes.

Technische Analyse: Potenzial für neue Höchststände

Die starke Aufwärtsbewegung der letzten Wochen zeigt sich auch im technischen Bild. Nach acht Wochen ununterbrochener Kursgewinne kam es im Februar zu zwei Rücksetzern, die jedoch nicht ausreichten, um den übergeordneten Bullenmarkt zu brechen.



Laut Grummes bleibt die übergeordnete Marktstruktur weiterhin bullisch. Die Wochenstochastik befindet sich zwar im überkauften Bereich, doch gebe es bislang keine eindeutigen Anzeichen für eine bevorstehende Trendwende. Ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch von 2.956 USD sei daher weiterhin das wahrscheinlichste Szenario. Sollte dieses Niveau durchbrochen werden, sieht Grummes den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 USD geebnet.



Sollte es allerdings zu einem nachhaltigen Rückgang unter 2.790 USD kommen, könnte sich das Bild eintrüben. In diesem Fall wäre eine Top-Bildung oberhalb von 2.900 USD möglich, was den Aufwärtstrend kurzfristig gefährden könnte.