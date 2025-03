Die Lufthansa-Aktie verzeichnete am Handelstag einen beeindruckenden Kursanstieg von 6,0 Prozent auf 7,06 Euro im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf erreichte der Anteilsschein sogar einen Höchststand von 7,16 Euro, nachdem er bei 6,80 Euro in die Börsensitzung gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 9 Millionen Aktien. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Position des Papiers im Vergleich zum 52-Wochen-Tief: Mit 31,20 Prozent über dem am 6. August 2024 erreichten Tiefststand von 5,38 Euro zeigt die Aktie eine deutliche Erholung. Zum 52-Wochen-Hoch von 7,34 Euro, das am 11. April 2024 erreicht wurde, fehlen dem Papier derzeit nur noch knapp 4 Prozent. Die jüngsten Quartalszahlen trugen wesentlich zur positiven Stimmung bei. Im dritten Quartal 2024 konnte Lufthansa einen Umsatzanstieg von 4,51 Prozent auf 10,74 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbuchen. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 Euro, was zwar unter dem Vorjahreswert von 1,00 Euro liegt, aber von Marktbeobachtern positiv aufgenommen wurde. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 7,36 Euro und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,867 Euro je Aktie.

Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa stehen bedeutende Wechsel bevor. Der frühere Airbus-Chef Tom Enders wird sein Mandat auf eigenen Wunsch mit Ablauf der Hauptversammlung am 6. Mai 2025 niederlegen. Enders, der dem Kontrollgremium seit fast fünf Jahren angehört, war erst im Vorjahr erneut in das Gremium gewählt worden und wurde als potenzieller Nachfolger für den aktuellen Aufsichtsratsvorsitzenden gehandelt. Seine reguläre Amtszeit hätte noch bis zur Hauptversammlung 2027 gedauert. Als Nachfolger für das frei werdende Mandat schlägt der Aufsichtsrat Alexis von Hoensbroech vor, der seit 2022 als Vorstandsvorsitzender der kanadischen Fluggesellschaft Westjet tätig ist. Auf der kommenden Hauptversammlung stellen sich zudem drei weitere Mitglieder zur Wiederwahl: die Vorstandsvorsitzende der Element Insurance AG, die Chefin der Hamburger Hafen und Logistik AG sowie der Aufsichtsratsvorsitzende eines großen Energiekonzerns.

