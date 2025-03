DJ Adidas-CEO: Unsere Ambition ist höher als der Ausblick 2025

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Adidas-CEO und -CFO erachten beide den Unternehmensausblick für das laufende Jahr als "konservativ". Sie wollen aber angesichts hoher Volatilitäten und Importzoll-Unsicherheiten "lieber auf der sicheren Seite sein", sagte CEO Björn Gulden während der online übertragenen Jahrespressekonferenz. "Unsere Ambition ist natürlich höher als der Ausblick 2025", sagte Gulden. "Wir hatten einen guten Start 2025", ergänzte CFO Harm Ohlmeyer. Gegen die Auswirkungen der US-Zölle habe der Konzern "eine extrem flexible Lieferkette", und für den US-Markt produziere Adidas weniger als 5 Prozent in China. Aber es sei derzeit unklar, in welchem Ausmaß die möglichen Importzölle dann Inflationsraten hochtreiben würden, was für die Konsumentennachfrage eine zusätzliche Belastung wäre.

Die Aktie notiert 1,6 Prozent im Minus, der DAX +3,4 Prozent. Mehrere Analysten haben Adidas' Umsatz- und EBIT-Ziel 2025 als enttäuschend und unter Konsenserwartungen bezeichnet. Vergangenes Jahr hatte Adidas dreimal die Guidance 2025 angehoben und auch diese schließlich übertroffen. CEO Gulden betonte, eine EBIT-Marge von 10 Prozent 2026 sei weiterhin das Ziel, der Konzern habe mit den Ergebnissen 2024 nun die "Hälfte des Weges" zurückgelegt.

March 05, 2025 06:15 ET (11:15 GMT)

