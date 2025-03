Viele gesetzliche Krankenkassen bieten ihren Versicherten im Rahmen eines kostenlosen Bonusprogramms Geldprämien oder Kostenzuschüsse von teilweise mehreren hundert Euro pro Jahr an Diese werden von den Versicherten jedoch häufig nicht in Anspruch genommen oder die Antragsfrist wird versäumt, so die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI). Die meisten gesetzlichen Krankenkassen bieten ihren Versicherten im Rahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...