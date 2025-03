EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PALFINGER AG: 2024 zweitbestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte



05.03.2025 / 13:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich am 5. März 2025



PALFINGER AG: 2024 zweitbestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte

Konzernumsatz von EUR 2,36 Mrd.

EBIT bei EUR 185,6 Mio. und Konzernergebnis bei EUR 100,0 Mio.

Zweithöchster Dividendenvorschlag seit Börsegang 1999: EUR 0,90 je Aktie

Der Aufsichtsrat der PALFINGER AG hat heute den Jahresabschluss 2024 festgestellt. Gemeinsam mit dem Vorstand wurde entschieden, der Hauptversammlung am 3. April 2025 eine Dividende von EUR 0,90 je Aktie zur Abstimmung vorzuschlagen. Die hybride Pressekonferenz und Bilanzpräsentation findet morgen, Donnerstag, den 6. März 2025, um 10:30 Uhr in Wien statt.



Die PALFINGER AG erzielte 2024 das zweitbeste Geschäftsjahr mit einem Umsatz von EUR 2,36 Mrd. (2023: EUR 2,45 Mrd.), einem operativen Ergebnis (EBIT) von EUR 185,6 Mio. (2023: EUR 210,2 Mio.) und einem Konzernergebnis von EUR 100,0 Mio. (2023: EUR 107,7 Mio.). Neben der effizienten Kostenstruktur ist das Unternehmen global ausgezeichnet aufgestellt, regional diversifiziert und mit einem breiten, profitablen Produktportfolio erfolgreich.



Mit EUR 0,90 je Aktie (2023: EUR 1,05) schlägt PALFINGER der Hauptversammlung die zweithöchste Dividende seit dem Börsengang im Jahr 1999 vor. Der Aktienkurs an der Wiener Börse hat sich zuletzt sehr erfreulich entwickelt.



Ausblick 2025

Die Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten erholen sich bereits, dies sollte sich ab dem 2. Quartal auch in der Ergebnisentwicklung positiv auswirken. Das Management geht von einer weiteren Verbesserung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds aus. Im 2. Halbjahr 2025 wird eine wesentliche Kompensation des Ergebnisrückgangs im 1. Halbjahr und damit ein gutes Gesamtjahr 2025 erwartet.



PALFINGER strebt bis 2027 eine deutliche Steigerung von Umsatz und Profitabilität an: einen Umsatz von EUR 2.7 Mrd., eine EBIT-Marge von 10 Prozent und einen Return on Capital Employed von über 12 Prozent.



PALFINGERs Wachstumskurs der letzten 25 Jahre wird auch zukünftig fortgesetzt.







Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2024 der PALFINGER AG:

https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen



Hier finden Sie das begleitende Magazin "Beauty of Transformation" des Geschäftsberichts 2024 der PALFINGER AG: https://www.palfinger.com/magazin





+++



ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweit flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetzwerk stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com



Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter "News" auf der Internetseite www.palfinger.ag , www.palfinger.com zur Verfügung.







05.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com