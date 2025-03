DJ EU startet Aktionsplan für die Autoindustrie

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Kommission hat einen Plan vorgestellt, welcher der angeschlagenen Automobilindustrie helfen soll, sich gegen ausländische Konkurrenz zu wehren und gleichzeitig die ehrgeizigen Klimaziele der EU zu erreichen. EU-Kommissar Apostolos Tzitzikostas, der für nachhaltigen Verkehr und Tourismus zuständig ist, sagte bei einer Pressekonferenz, der Plan ziele darauf ab, Europas Autohersteller, Zulieferer und Dienstleister "innovativ, wettbewerbsfähig und fest in Europa verankert" zu halten.

"Wir werden an unseren vereinbarten Emissionszielen festhalten, aber mit einem pragmatischen und flexiblen Ansatz", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Statement. "Unser gemeinsames Ziel ist eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und innovative Autoindustrie in Europa, die unseren Bürgern, unserer Wirtschaft und unserer Umwelt zugute kommt", sagte sie.

