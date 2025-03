Im starken Marktumfeld legt Thyssenkrupp am Mittwoch erneut zweistellig zu. Der Industriekonzern profitiert stark von den geplanten Regierungsinvestitionen in Infrastruktur und Verteidigung in Höhe von 500 Milliarden Euro. Als führender Stahlproduzent in Deutschland spielt Thyssenkrupp etwa eine Schlüsselrolle bei Großbauprojekten.Zusätzlich rücken die Verteidigungsausgaben weiter in den Fokus, da diese künftig oberhalb von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts bei der Berechnung der Schuldenbremse ...

