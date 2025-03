Berlin (ots) -Die Mitsubishi International GmbH und die Air Products GmbH sind seit dem 1. Februar 2025 neue Mitglieder im en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Beide großen Energieanbieter wollen im Rahmen ihrer Mitarbeit bei en2x ihre Aktivitäten in Richtung Klimaziele ausbauen.Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer en2x: "Die Mitsubishi International GmbH und die Air Products GmbH haben sich für die Mitgliedschaft bei en2x entschieden, weil unser Verband für eine gesicherte, resiliente Energieversorgung und gleichzeitig für den Wandel zu treibhausgasarmen Angeboten an flüssiger und gasförmiger Energie steht - die Molekülwende. Wir heißen die neuen Mitglieder willkommen und unterstützen sie im Verband nach Kräften. Denn die politischen und regulatorischen Herausforderungen auf nationaler wie europäischer Ebene für eine sichere Energieversorgung bei bezahlbarem Klimaschutz werden nicht kleiner."Mitsubishi International GmbHDie Mitsubishi International GmbH (MIG) ist eine hundertprozentige deutsche Tochtergesellschaft der Mitsubishi Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, einem führenden Unternehmen in der Versorgung mit Gas- und Erdölprodukten seit über 50 Jahren. In Deutschland hat MIG seinen Sitz in Düsseldorf und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter. Takao Hariya, Präsident von MIG, erklärte: "Hier bei der Mitsubishi Corporation wollen wir unsere Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 2020 halbieren und bis 2050 klimaneutral werden. Daher möchten wir unseren Kunden kohlenstoffarme und -freie Lösungen wie Biokraftstoffe, Wasserstoff und Wasserstoffderivate anbieten. Wir freuen uns über die Unterstützung von en2x beim Ausbau unserer klimaneutralen Aktivitäten in Deutschland."Air Products GmbHAir Products mit Hauptsitz in Allentown, USA, und Deutschlandsitz der GmbH in Hattingen ist ein weltweit führendes Industriegaseunternehmen mit über 80 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen entwickelt, konstruiert, baut, besitzt und betreibt einige der weltweit größten Projekte für sauberen Wasserstoff und trägt so dazu bei, den Übergang zu kohlenstoffarmer und erneuerbarer Energie in den Bereichen Industrie, Seeverkehr und Schwerlasttransport zu beschleunigen. Jörg Homberg, General Manager Air Products Deutschland: "Bei Air Products setzen wir uns dafür ein, die Energiewende mit sauberen Wasserstofflösungen voranzutreiben, die eine industrielle Dekarbonisierung und nachhaltige Mobilität ermöglichen. Durch den Beitritt zu en2x freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Branchenführern, um Innovationen voranzutreiben, die Wasserstoffinfrastruktur zu fördern und die Entwicklung einer nachhaltigen Energiezukunft in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen."Pressekontakt:Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorffen2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.Georgenstraße 2410117 Berlinpresse@en2x.de; www.en2x.de/presseOriginal-Content von: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159634/5984353