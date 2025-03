EnviTec Biogas erweitert sein Engagement in erneuerbaren Energien und investiert über das Joint Venture EnviTec Wind|Solar GmbH & Co. KG in Wind- und Solarkraft. Das Unternehmen aus Lohne und Saerbeck sieht darin einen strategischen Schritt zur Diversifizierung seines Geschäftsmodells. Mit der neuen Gesellschaft plant EnviTec Biogas mehrere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...