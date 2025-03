Die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Merck verzeichnete am Mittwoch deutliche Kursgewinne im XETRA-Handel. Das Wertpapier kletterte bis zum Mittag um 2,2 Prozent auf 137,55 Euro, nachdem es bereits am Vormittag um 1,6 Prozent zugelegt hatte. Mit einem Tageshöchststand von 138,00 Euro näherte sich die Aktie wieder vom jüngsten 52-Wochen-Tief bei 132,80 Euro, das erst im Februar erreicht worden war. Das aktuelle Kursniveau liegt damit nur noch 3,45 Prozent über diesem Jahrestief. Zum Handelsstart notierte das Papier bei 135,40 Euro, wobei bis zum Mittag rund 83.778 Aktien den Besitzer wechselten.

Analysten sehen erhebliches Potenzial

Trotz der positiven Tagesentwicklung besteht laut Experten noch erhebliches Aufwärtspotenzial für die Merck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 183,14 Euro, was einem möglichen Anstieg von über 33 Prozent vom aktuellen Niveau entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Fachleute mit einem Gewinn je Aktie von 8,72 Euro. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr beläuft sich auf 2,33 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 2,20 Euro des Vorjahres darstellen würde. Im letzten Quartalsbericht vom November 2024 hatte Merck einen Gewinn je Aktie von 1,86 Euro vermeldet, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,70 Euro bedeutete. Der Quartalsumsatz lag bei 5,27 Milliarden Euro und wuchs damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,80 Prozent. Das Erholungspotenzial wird besonders deutlich im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 177,00 Euro, das Ende August 2024 erreicht wurde - ein Niveau, das fast 29 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.

Anzeige

Merck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Merck-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten Merck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Merck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Merck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...