Der Mobilfunk- und TV-Dienstleister verzeichnet Rekordgewinne und plant großzügige Dividendenausschüttung, während das Streaming-Angebot waipu.tv stark expandiert

Trotz enttäuschender Analystenreaktionen auf die jüngsten Geschäftszahlen ist die Freenet-Aktie am Mittwoch auf ein Rekordhoch seit September 2000 geklettert. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter konnte im vergangenen Jahr nicht nur seinen Umsatz um 3,9 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro steigern, sondern verzeichnete auch einen Anstieg des operativen Gewinns (EBITDA) um 3,5 Prozent auf 521,5 Millionen Euro - ein neuer Höchstwert in der Unternehmensgeschichte. Allerdings profitierte der Konzern dabei von einem Sondereffekt durch den Verkauf von IP-Adressen in Höhe von 18,4 Millionen Euro. Ohne diesen Einmaleffekt hätte der operative Gewinn stagniert, weshalb das Management selbst von einem "Übergangsjahr 2024" spricht. Besonders erfreulich entwickelte sich das Fernsehsegment rund um das Produkt waipu.tv, das mit 571.000 Neukunden ein zweistelliges Wachstum verbuchen konnte und inzwischen fast zwei Millionen Abonnenten zählt. Hier machte sich die Abschaffung des "Nebenkostenprivilegs" positiv bemerkbar, wodurch Mieter seit Sommer 2024 ihren Fernsehanschluss frei wählen können. Die Aktionäre können sich über eine Dividendenerhöhung um 20 Cent auf 1,97 Euro je Aktie freuen. Zudem signalisierte der Vorstand die Möglichkeit eines Aktienrückkaufs in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro.

Kursanstieg und Zukunftsperspektiven

An der Börse reagierten die Anleger positiv auf die Neuigkeiten. Nach anfänglichen Verlusten legte das im MDAX notierte Papier am Mittwoch um bis zu 5,5 Prozent zu und erreichte bei 33,86 Euro den höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Für das laufende Jahr 2025 strebt der Konzern eine moderate Umsatzsteigerung an, wobei das kleinere TV-Segment deutlich wachsen soll, während für das umsatzstärkere Mobilfunkgeschäft ebenfalls ein moderates Wachstum erwartet wird. Das Management prognostiziert ein bereinigtes EBITDA von 520 bis 540 Millionen Euro und einen verbesserten freien Mittelzufluss zwischen 300 und 320 Millionen Euro. Um diese Ziele zu erreichen, plant Freenet, die Ausgaben für Werbung und Rabattgutscheine zu reduzieren und gleichzeitig die Zahl der zahlenden Kunden zu erhöhen. Das Unternehmen bestätigte zudem seine Mittelfristziele bis 2028, die ein vor allem durch waipu.tv angetriebenes Wachstum des operativen Ergebnisses vorsehen.

