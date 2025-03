Der Schweizer Laborautomationsspezialist präsentiert seinen Finanzabschluss in einer internationalen Telefonkonferenz mit Analysten und Medienvertretern.

Die Schweizer Tecan Group AG, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Laborautomation, hat für den 12. März 2025 die Veröffentlichung ihrer Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 angekündigt. Die an der SIX Swiss Exchange notierten Namenaktien (TECN; ISIN CH0012100191) stehen bereits im Fokus von Investoren und Analysten, die gespannt auf die kommenden Zahlen blicken. Der Finanzabschluss und der Geschäftsbericht werden am genannten Mittwochmorgen um 6:00 Uhr veröffentlicht, gefolgt von einer Analysten- und Medientelefonkonferenz um 9:00 Uhr. Interessierte können die Präsentation entweder per telefonischer Einwahl oder über eine Live-Übertragung im Internet verfolgen, wobei synchronisierte Präsentationsfolien auf der Webseite des Unternehmens im Bereich "Investor Relations" zur Verfügung stehen werden. Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt, was die internationale Ausrichtung des Schweizer Unternehmens unterstreicht.

Pionier mit globaler Präsenz

Tecan hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1980 zu einem Pionier und globalen Marktführer im Bereich der Laborautomation entwickelt. Das Unternehmen trägt durch seine innovativen Lösungen maßgeblich zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung bei, indem es seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur klinischen Anwendung. Neben der Laborautomation ist Tecan auch als Originalgerätehersteller (OEM) führend in der Entwicklung und Herstellung von Laborinstrumenten, Komponenten sowie medizintechnischen Geräten. Mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden unterhält das Unternehmen Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und Asien sowie ein umfassendes Vertriebs- und Servicenetz in über 70 Ländern. Die Veröffentlichung der Jahreszahlen könnte wichtige Einblicke in die aktuelle Marktposition und zukünftige Entwicklungsperspektiven des Unternehmens liefern und damit auch Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.

