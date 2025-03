Nach Grundschulen sollen nun auch Smartphones in weiterführenden Schulen reguliert werden - zumindest nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion. Müssen Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein ihre Smartphones bald öfter aus der Hand lagen? Aus der CDU-Landtagsfraktion kommt der Vorstoß, die Nutzung der Geräte an weiterführenden Schulen schärfer zu regulieren. An Grundschulen sind Smartphones für die Kinder bereits weitgehend untersagt. Smartphones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...