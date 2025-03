EQS-Media / 05.03.2025 / 14:31 CET/CEST

Pressemitteilung Frankfurt am Main, 5. März 2025 kumU Journalistenpreis 2025: Herausragende Berichterstattung gesucht! Bewerbung ab sofort möglich! Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) lädt zum siebten Mal zur Teilnahme am jährlichen Journalistenpreis » kumU « ein. In Deutschland tätige Journalistinnen und Journalisten haben ab sofort und bis zum 7. Mai 2025 die Möglichkeit, eigene Textbeiträge (Print / Online) einzureichen, die den kapitalmarktorientierten Mittelstand in herausragender didaktisch-journalistischer und fachlicher Art beleuchten. Ingo Wegerich, Präsident des Kapitalmarkt KMU Interessenverbands, erklärt: "In Zeiten politischer und wirtschaftlicher Umwälzungen kommt dem Kapitalmarkt eine zentrale Rolle für die Zukunftsfähigkeit unserer Volkswirtschaft zu. Gerade mittelständisch geprägte Unternehmen sind mehr denn je auf diese Form der Finanzierung angewiesen, um Wachstum und Innovationen voranzutreiben. Um das öffentliche Bewusstsein dafür zu stärken, ist qualitativ hochwertige Medienberichterstattung unverzichtbar. Mit dem kumU möchten wir Medienschaffende motivieren, diesem wichtigen Wirtschaftsbereich mehr Aufmerksamkeit zu widmen." Der Interessenverband Kapitalmarkt KMU setzt sich insbesondere für die Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Kapitalbeschaffung kleiner und mittelständischer Unternehmen am Finanzmarkt ein. Eine qualitativ hochwertige und facettenreiche Berichterstattung sowie die mediale Präsenz unternehmerischer Belange unter Wahrung der notwendigen kritischen Distanz sind dabei wesentliche Aspekte für einen funktionierenden Kapitalmarkt. Das Vergabeverfahren Pro Person können bis zu zwei im Jahr 2024 in Deutschland erschienene Beiträge eingereicht werden. Die Beiträge werden der Jury nach Abschluss der Ausschreibung zur Verfügung gestellt und durch diese in einem Notenverfahren bewertet. Kriterien sind: Fokus KMU & Kapitalmarkt: Herausragende und anschauliche Vermittlung des Themas Mittelstand und Kapitalmarkt mit transparenter Darstellung wirtschaftlicher Zusammenhänge.

Herausragende und anschauliche Vermittlung des Themas Mittelstand und Kapitalmarkt mit transparenter Darstellung wirtschaftlicher Zusammenhänge. Qualität und Kompetenz: Nachweis sowohl fachlicher Tiefe im Kapitalmarktbereich als auch didaktisch-journalistischer Exzellenz.

Weitere Eckdaten zum kumU 2025: Ausschreibung Prämierung für im Jahr 2024 erschienene Artikel Zielgruppe In Deutschland tätige Journalistinnen und Journalisten Medien Textbeiträge Print / Online Dotierung Platz 2.500 Euro Platz 1.000 Euro Platz 500 Euro Einsendeschluss 7. Mai 2025 Preisverleihung 2. Juli 2025, Jubiläumskonferenz 20 Jahre m:access in München Stifter Interessenverband Kapitalmarkt KMU e.V. Ansprechpartner Ingo Wegerich (Präsident) E-Mail kumu@kapitalmarkt-kmu.de

Weitere Informationen zum Preis und den bisherigen Preisträgern und Preisträgerinnen finden Sie unter: kapitalmarkt-kmu.de/journalistenpreis-kumu/ . Über den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. Der Verband mit Sitz in Frankfurt am Main setzt sich seit 2017 insbesondere für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbänden und der Öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMU, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehören Ingo Wegerich (Rechtsanwaltskanzlei Wegerich), Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Falko Bozicevic (BondGuide Media GmbH), Martin Schmeißer (Montega Markets GmbH), Dr. Mirko Sickinger (Heuking Ku¨hn Lu¨er Wojtek) sowie Christoph Weideneder (Small & Mid Cap Investmentbank AG). Kontakt:

Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V.

z. H. Herrn Präsident Ingo Wegerich

bei Airport Club Frankfurt

Frankfurt Airport Center

Hugo-Eckener-Ring

60549 Frankfurt am Main

wegerich@wegerich-law.com

www.kapitalmarkt-kmu.de Medienkontakt:

IR.on AG

Florian Kirchmann / Robin Terrana

T +49 211 / 914 09 711

kapitalmarkt-kmu@ir-on.com

Emittent/Herausgeber: Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.

