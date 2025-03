Bad Nenndorf (ots) -Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) informiert in einer Pressekonferenz über Todesfälle durch Ertrinken im Jahr 2024. Der Verband führt diese Statistik seit dem Jahr 2000, unter anderem um Gefahren am und im Wasser zu verdeutlichen. In den Jahren zuvor war die Zahl der tödlichen Unglücke in den Gewässern gestiegen. Auch 2024 stellte die DLRG bereits in einer Zwischenbilanz einen Anstieg fest.Im Rahmen der Pressekonferenz präsentieren die DLRG und die Werbeagentur Grabarz & Partner eine neue Präventionskampagne. Diese soll Eltern und andere Aufsichtspersonen für die Gefahren sensibilisieren, die von flachen und vermeintlich ungefährlichen Gewässern ausgehen. Als Sponsor veröffentlicht die Wall GmbH die Motive bundesweit in Städten auf ihren Werbeflächen.Die Pressekonferenz findet statt amDonnerstag, den 13. März 2025, um 11 Uhrbei Grabarz & Partner,Schaartor 1, 20459 Hamburg.Die Veranstaltung wird im Internet übertragen und kann unter dlrg.de/statistik-ertrinken mitverfolgt werden. Fragen können Teilnehmende über den Chat direkt im Livestream stellen.Das Hauptstatement hält die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt. Für den DLRG Landesverband Hamburg nimmt der Präsident Heiko Mählmann teil.Im Anschluss stellt der Geschäftsführer von Grabarz & Partner, Ralf Heuel die Kampagne vor. Der Sponsor Wall GmbH wird vertreten durch Frauke Bank, Leiterin Corporate Communications & Affairs.Die DLRG wird vorbereitetes Material (O-Töne für Hörfunk, Grafiken etc.) und alle Informationen zur Statistik "Todesfälle durch Ertrinken 2024" unter dlrg.de/statistik-ertrinken zur Verfügung stellen.Wer persönlich an der Pressekonferenz teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis spätestens 12. März per E-Mail (presse@dlrg.de) an.Pressekontakt:Martin HolzhauseLeiter DLRG PressestelleTelefon: 05723 955 442Mobil: 0162 175 12 04E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/5984382