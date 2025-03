DJ Scholz und Selenskyj wollen Führungsrolle von Trump beim Friedensprozess

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj waren sich in einem Telefonat über die Führungsrolle von US-Präsident Donald Trump in dem Friedensprozess einig. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte, dass Scholz am Vormittag mit Selenskyj telefoniert habe. Dabei habe er sich mit ihm über die aktuelle militärische und humanitäre Lage ausgetauscht sowie über Wege hin zu einem gerechten Frieden in der Ukraine.

"Der Bundeskanzler begrüßte die Bereitschaft des ukrainischen Präsidenten, zum frühestmöglichen Zeitpunkt Verhandlungen aufzunehmen. Beide waren sich einig über die Bedeutung der Führungsrolle des amerikanischen Präsidenten auch mit Blick darauf, einen raschen Einstieg in einen Waffenstillstand und dauerhaften Frieden für die Ukraine zu erreichen", sagte Hebestreit.

Ein erster Schritt könne dabei ein Ende der Angriffe aus der Luft und von See sowie auf die zivile Energieinfrastruktur sein. Scholz und Selenskyj hätten darin übereingestimmt, die enge Abstimmung zwischen der Ukraine und ihren engsten Partnern hierzu fortzusetzen.

Scholz habe dem ihm versichert, dass Deutschland die Ukraine in enger Abstimmung mit europäischen und internationalen Partnern weiter und so lange unterstützen werde, bis ein gerechter, umfassender und dauerhafter Frieden erreicht sei.

