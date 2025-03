München (ots) -Der SV Sandhausen steckt tief in der Krise und im Abstiegskampf. Nach der Tabellenführung am 14. Spieltag folgte der Absturz: 9 Niederlagen, nur 5 Punkte aus 12 Spielen. Mit 31 Zählern liegt der Ex-Zweitligist nur einen Punkt vor der Abstiegszone. Vor dem Duell gegen den Tabellenletzten Unterhaching (live am Samstag ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel bei MagentaSport) äußert sich der mächtige SVS-Präsident Jürgen Machmeier im MagentaSport-Podcast "4zu3" zur prekären Lage. Einzig Trainer Kenan Kocak - kam Ende Dezember - scheint aus Machmeier-Sicht trotz der mäßigen Ausbeute von nur einem Sieg aus 6 Partien und zuletzt 3 Niederlagen am Stück unantastbar. "Es ist bekannt, dass ich mich zu Kenan Kocak bekenne - egal, was passiert. Wir gehen gemeinsam weiter, auch in die nächste Saison." Den Ärger kriegen die Spieler und Kaderplaner ab: "Der eine oder andere Spieler, der die Werte des SV nicht vertritt und nicht versteht, worum es jetzt geht, wird eben auf der Tribüne sitzen - so hart das auch ist." Ex-Sportchef Imhof wird vom Präsidenten, der auch "viel Geld" in den Verein investiert, hart kritisiert: Falsche Trainer geholt und: "Man hat viele Spieler hier verpflichtet, bei denen ich gesagt habe: Letzte Ausfahrt Sandhausen. Dieser Prozess war nicht gut." Machmeier ist im MagentaSport-Podcast gewohnt klar in seiner Ansprache und Ansprüchen: der Klub war immerhin 11 Jahre Zweitligist und startete die Rückkehr vor 1,5 Jahren mit Riesenambitionen: "Der SV Sandhausen bleibt mein Lebenswerk - selbst in der Regionalliga. Der Verein wird nicht untergehen."Nachfolgend ein Ausblick auf die 3. Liga mit Auszügen des Podcasts "4zu3"- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Den 27. Spieltag der 3. Liga eröffnet am Freitag Überflieger VfL Osnabrück gegen Wehen Wiesbaden (live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport). Im Top-Spiel der 3. Liga trifft der 1. FC Saarbrücken (3.) auf Energie Cottbus (2.) am Samstag (live ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr einzeln abrufbar).In der Frauen-Bundesliga geht es nach der Länderspielpause mit diesem Topspiel weiter: Am Sonntag empfängt der 1. FC Köln (10.) den Tabellenführer FC Bayern - live bereits ab 13.30 Uhr bei MagentaSport.Fehler bei den Transfers: "Das müssen wir jetzt ausbaden"Im MagentaSport-Podcast "4zu3" mit Christian Straßburger, Thomas Wagner, Yannick Bakic und Tobi Schäfer ist Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier zu Gast. Die aktuelle Folge heißt: "Tearin' Up My Hardtwald". Machmeier ist seit 25 Jahren Präsident des Vereins.In der Hinrunde führte der SV Sandhausen die Tabelle noch bis zum 14. Spieltag an. Doch seit Ende November hat der SVS 9 Niederlagen kassiert und ist auf Platz 15 abgerutscht. Die Sorge um den Klassenerhalt wächst. Über die aktuelle Lage sagt Machmeier: "Ja klar, man macht sich Gedanken, was passiert, wenn der Super-Gau eintritt. In den letzten beiden Transferperioden ist nicht alles richtig gelaufen - das müssen wir jetzt ausbaden."Machmeier stellt klar: "Kenan bleibt Trainer, egal was passiert."Jürgen Machmeier hat seit dem Abstieg aus 2. Liga in 2023 7 Trainer verpflichtet Seit dem 21. Dezember hat Kenan Kocan das Vertrauen, hat mit 5 Niederlagen aus 7 Spielen aber eine miese Bilanz. Machmeier bekennt sich klar zu Trainer Kenan Kocak - unabhängig von der aktuellen sportlichen Lage: "Wir gehen gemeinsam weiter, auch in die nächste Saison."Wer nicht spurt "wird eben auf der Tribüne sitzen"Ob dies ligaunabhängig gilt? Machmeier antwortet mit einem Lächeln: "Ja, das hängt an Kenan. Wir werden noch Gespräche führen. Für mich ist klar: Kenan bleibt Trainer, egal was passiert. Sie haben Recht, auch bei Kenan stimmen die Ergebnisse nicht, aber entscheidend ist, dass wir als Verein erkennen: Wir sind nah dran und sehen eine Entwicklung. Gleichzeitig sind wir aber auch an dem Punkt, an dem wir sagen: Der eine oder andere Spieler, der die Werte des SV nicht vertritt und nicht versteht, worum es jetzt geht, wird eben auf der Tribüne sitzen - so hart das auch ist." Der Link zur Interview-Passage als Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/mSi3oEprWRSz5ra/download/Kocak.mp4Überall Fehler in Sandhausen: "Auch bei der Auswahl des einen oder anderen Trainers"Machmeier zur Kader-Zusammenstellung: "Wenn man einen Trainer wechselt, wurde unter Umständen vorher eine falsche Entscheidung getroffen. Leider mussten wir das korrigieren. Ein großer Fehler war, dass man Danny Galm (Trainer vom 19.06. bis 22.10.2023) nicht länger Zeit gegeben hat. Den Sreto Ristic habe ich noch über 2 Monate gehalten - der wäre vorher schon weg gewesen. In der Kaderplanung wurden Fehler gemacht, letztendlich auch bei der Auswahl des einen oder anderen Trainers. Das wollen wir ändern."Spielerauswahl nach dem Motto: "Letzte Ausfahrt Sandhausen"Die Spieler bekamen in den vergangenen Monaten vom Präsidenten mehrfach ihr Fett ab. "Wir haben Führungsspieler holen wollen, die keine Führungsspieler sind", sagt Machmeier. Sandhausen holte allein nach dem Abstieg rund 20 Spieler. Die Arbeit vom ehemaligen Sportdirektor Matthias Imhof sieht Machmeier sehr kritisch: "Der Matthias Imhoff ist ein toller Typ, mit dem kann man Spaß haben. Aber es hat Gründe, dass wir nicht so weiter machen." Kritikpunkt 1: "Bei der Auswahl des ein oder anderen Trainers wurden Fehler gemacht."Kritikpunkt 2: "Man hat viele Spieler hier verpflichtet, bei denen ich gesagt habe: Letzte Ausfahrt Sandhausen. Dieser Prozess war nicht gut.""Vielleicht muss ich mir auch ankreiden lassen, dass ich zu wenig hingeschaut habe"Obwohl er den Klub ehrenamtlich führt und finanziell unterstützt, sieht Machmeier klare Grenzen seiner Verantwortung: "Vielleicht hat eine saubere Analyse gefehlt - oder vielleicht muss ich mir auch ankreiden lassen, dass ich zu wenig hingeschaut habe. Aber es kann nicht meine Aufgabe als Präsident sein, wenn ich bezahlte Mitarbeiter habe. Ich bin seit 25 Jahren ehrenamtlich im Amt und bringe viel Geld in den Verein ein. Da kann es nicht sein, dass ich darüber hinaus auch noch die Aufgaben meiner Mitarbeiter übernehme - das erlaubt unsere Vereinsstruktur nicht. Wenn man Mitarbeiter mit Entscheidungsbefugnis hat, dann muss man darauf vertrauen. Und wenn das nicht funktioniert, sehen wir jetzt das Ergebnis.""Der SV Sandhausen bleibt mein Lebenswerk - der Verein wird nicht untergehen"Ob er Angst hat, dass sein Lebenswerk beim SV Sandhausen zerbröckelt? Jürgen Machmeier bleibt gelassen: "Spieler, Trainer, Sportdirektoren kommen und gehen - der SV Sandhausen bleibt bestehen. Ich bin jetzt im 26. Jahr als Präsident, wir haben hier brutal viel erreicht. Der SV Sandhausen bleibt ein Lebenswerk. Wenn man andere Vereine betrachtet, die erst sechs, sieben Jahre nach dem Abstieg in die 2. Liga zurückkehren - und das mit deutlich besseren Rahmenbedingungen -, dann kann man ein Stück weit stolz sein. Aber es ist ein täglicher Kampf. Der SV Sandhausen bleibt mein Lebenswerk - selbst in der Regionalliga. Der Verein wird nicht untergehen."Hier der Link zur aktuellen "4zu3" Podcast-Folge:https://4zu3.podigee.io/76-tearin-up-my-hardtwald-mit-jurgen-machmeier Spieltagab 18.30 Uhr: VfL Osnabrück - SV Wehen WiesbadenSamstag, 08.03.2025Frauen-Bundesligaab 11.45 Uhr: Turbine Potsdam - SC Freiburgab 13.45 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburg3. Ligaab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel: Alemannia Aachen - Dynamo Dresden, 1. FC Saarbrücken - Energie Cottbus, VfB Stuttgart II - Hannover 96 II, SV Sandhausen - SpVgg Unterhachingab 16.15 Uhr: SC Verl - Arminia BielefeldSonntag, 09.03.20253. Ligaab 13.15 Uhr: TSV 1860 München - Borussia Dortmund IIab 16.15 Uhr: Erzgebirge Aue - Viktoria Kölnab 19.15 Uhr: Rot-Weiss Essen - Waldhof MannheimFrauen-Bundesligaab 13.30 Uhr: 1. FC Köln - FC Bayern Münchenab 17.45 Uhr: SV Werder Bremen - TSG Hoffenheimab 18.15 Uhr: Carl Zeiss Jena - Bayer 04 LeverkusenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5984425