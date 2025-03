Berlin (ots) -Nach Einschätzung des AKW-Dienstleisters NUKEM, könnten sechs der zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke bis 2030 wieder "günstigen und sicheren" Strom liefern, sofern die Politik beschließen würde, den Rückbau zu stoppen. Dazu AfD-Bundessprecherin Alice Weidel:"Friedrich Merz hat es jetzt in der Hand: Durch die technisch mögliche Wiederinbetriebnahme abgeschalteter Kernkraftwerke könnte die Energieversorgung in Deutschland wieder sicherer und vor allem auch günstiger werden. Doch diese mögliche Kehrtwende beim Atomausstieg, wird Merz mit der SPD nicht durchsetzen können.Er wird damit auch dieses Wahlversprechen brechen, nachdem er bereits die Tür für eine Rekordverschuldung geöffnet hat, obwohl er vor der Wahl Einsparungen und eine solide Haushaltspolitik versprochen hatte. Das zeigt einmal mehr: Die dringend benötigte Politikwende wird es ohne die Stimmen der AfD nicht geben! Die Bürger und die Industrie müssen sich aufgrund des Festhaltens der Union an der undemokratischen Brandmauer auf die Fortsetzung der ruinösen und desaströsen Politik der Ära Merkel und Scholz einstellen."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5984430