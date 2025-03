Chinas digitale Frachtplattform meldet trotz leichtem Gewinnrückgang ein deutliches Umsatzplus und führt eine halbjährliche Ausschüttung für Aktionäre ein.

Full Truck Alliance Co. Ltd., Chinas führende digitale Frachtplattform, verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen Gewinnrückgang, während der Umsatz deutlich anstieg. Der Nettogewinn fiel auf 574,6 Millionen Yuan (78,7 Millionen US-Dollar), verglichen mit 588,3 Millionen Yuan im Vorjahreszeitraum. Trotz dieses leichten Rückgangs konnte das Unternehmen seinen Gesamtumsatz um beeindruckende 31,8 Prozent auf 3.174,3 Millionen Yuan (434,9 Millionen US-Dollar) steigern. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Bereich der Frachtabgleichsdienste, die um 34,2 Prozent auf 2.704,9 Millionen Yuan zulegten. Der nicht auf GAAP-Basis bereinigte Nettogewinn stieg sogar um 43,5 Prozent auf 1.052,0 Millionen Yuan. Diese positive Entwicklung wurde durch eine Zunahme der erfüllten Aufträge um 24,3 Prozent auf 56,9 Millionen und eine Steigerung der monatlich aktiven Versender um 31,3 Prozent auf 2,93 Millionen unterstützt.

Ausblick und Aktionärsrendite

Für das erste Quartal 2025 erwartet Full Truck Alliance einen Gesamtumsatz zwischen 2,63 und 2,68 Milliarden Yuan, was einem jährlichen Wachstum von etwa 15,9 bis 18,1 Prozent entspricht. Besonders erfreulich für Anleger: Der Verwaltungsrat hat eine halbjährliche Dividendenpolitik genehmigt, nach der ab 2025 Ausschüttungen erfolgen sollen. Die Gesamtdividende für 2025 wird voraussichtlich etwa 200 Millionen US-Dollar betragen. Für April 2025 wurde bereits eine Halbjahresdividende von 0,0048 US-Dollar pro Stammaktie bzw. 0,0960 US-Dollar pro American Depositary Share angekündigt, was einem Gesamtbetrag von rund 100 Millionen US-Dollar entspricht. Zudem wurde das Aktienrückkaufprogramm verlängert, wodurch das Unternehmen bis März 2026 eigene Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar zurückkaufen kann. Diese Maßnahmen unterstreichen das Vertrauen der Unternehmensführung in die langfristige Geschäftsentwicklung und das Engagement für die Steigerung des Aktionärswertes.

Anzeige

Full Truck AllianceADR-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Full Truck AllianceADR-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten Full Truck AllianceADR-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Full Truck AllianceADR-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Full Truck AllianceADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...