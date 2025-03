Barcelona, 5. März 2025 (ots/PRNewswire) -Der Huawei Cloud Summit unter dem Motto "Accelerate Intelligence, Amplify Success" (Intelligenz beschleunigen, Erfolg verstärken) ging am 2. März in Barcelona zu Ende. Huawei Cloud stellte eine Reihe von innovativen Services und Lösungen vor, die die intelligente Transformation in verschiedenen Branchen vorantreiben.Heute verändert KI alles. Länder und Unternehmen setzen KI als Kernstrategie ein und haben die Möglichkeit, ihre eigenen Modelle zu entwickeln. KI muss nicht unbedingt mit hohen Kosten verbunden sein. KI-Modelle können durch die Nutzung der Errungenschaften der Open-Source-Community optimiert werden. Daten, insbesondere hochwertige Daten, spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Verwirklichung von KI.Jacqueline Shi, President von Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, wies darauf hin, dass Huawei Cloud KI zur Kernstrategie macht und durch den Übergang von Cloud-nativ zu KI-nativ die Branche mit kontinuierlicher Innovation anführt. Sie führte aus, dass Huawei Cloud AI-nativ in zwei Bereichen definiert. Einer davon ist "KI für die Cloud", was bedeutet, dass alle Huawei-Cloud-Dienste mithilfe von KI zu intelligenten Diensten umgestaltet und verbessert werden. Der andere ist "Cloud für KI", wobei Huawei Cloud die beste Plattform aufbauen will, einschließlich Rechenarchitektur, Daten, Modell-Tools und Professional Services, um die Entwicklung von KI zu beschleunigen.Im Jahr 2024 verzeichnete Huawei Cloud ein erhebliches Wachstum in Übersee, das um mehr als 50 % zunahm. Das Unternehmen hat sich zu einem bevorzugten digitalen Partner für zahlreiche Organisationen entwickelt, darunter über 140 Carrier und 500 Finanzinstitute.Jacqueline bekräftigte die Entschlossenheit von Huawei Cloud, Cloud-Dienste und -Lösungen zu verbessern, um die Anforderungen von Kunden in allen Branchen zu erfüllen und ihnen zu helfen, die Intelligenz zu beschleunigen.Für Carrier bietet Huawei Cloud eine neue Verbindungslösung, die ihnen hilft, mehr Anwendungen zu verbinden, um das Privatkunden- und Unternehmensgeschäft voranzutreiben.Für Regierungen ermöglicht die Huawei Cloud den Übergang von E-Government und digitalen Diensten zu intelligenter Verwaltung. Das Huawei Cloud Pangu-Modell für Behörden, aPaaS und Big-Data-Services helfen Behörden, den Bürgern besser zu dienen.Im Finanzbereich bietet Huawei Cloud die Digital Core-Lösung, um Mainframes zu ersetzen und die Anwendungsmodernisierung zu beschleunigen. Die Big-Data-Finanzlösung und das Pangu-Finanzmodell unterstützen intelligenten Kundenservice und intelligente Datenanalyse.In der Medien- und Unterhaltungsbranche bietet Huawei Cloud intelligente Interaktionslösungen für die Erstellung von Inhalten und die Einbindung von Nutzern mit CDN & Cloud Live, Cloud Media Edge und MetaStudio.Für Einzelhändler unterstützt Huawei Cloud Kunden beim Aufbau intelligenter Ladengeschäfte, einschließlich Echtzeit-Dateneinblick, intelligenter Bestellvorhersage und digitaler Verkaufsassistenten.Im Bereich Automobil bietet Huawei Cloud nicht nur führende intelligente IoV- und autonome Fahrlösungen an, sondern hilft Kunden auch dabei, mit intelligenten Fertigungslösungen ein besseres F&E-, Produktions- und Lieferkettenmanagement zu realisieren.Bruno Zhang, CTO von Huawei Cloud, teilte seine Erkenntnisse über den Übergang von Cloud-nativ zu KI-nativ. In dieser Ära der KI liegt die Grundlage für die Verwirklichung von KI-nativ darin, Cloud-nativ zu sein. In den letzten Jahren hat sich Huawei Cloud darauf konzentriert, Unternehmen bei der effektiven Umstellung auf die Cloud, deren Nutzung und Verwaltung durch Cloud-native Mittel zu unterstützen. Auf diesem Fundament aufbauend, geht Huawei Cloud nun in die nächste Phase: Aufbau einer nativen KI-Infrastruktur wie CloudMatrix und AI Cloud Service; Entwicklung von nativen KI-Cloud-Diensten, einschließlich Datenbanken, Knowledge Lakes und Softwareentwicklungs-Pipeline und Angebot von KI-Modellen und -Tools für Kunden und Partner, damit diese ihre KI-Modelle besser trainieren und ausführen können.Auf dem MWC 2025 stellte Huawei Cloud eine Reihe von Cloud-Diensten und -Lösungen für den globalen Markt vor, um die Entwicklung von Cloud-nativ zu KI-nativ zu beschleunigen. Diese Angebote umfassen die CloudDC Solution, Enterprise IT Cloud Migration Solution, Backup & Disaster Recovery Continuity Center Solution, Large Model Security Solution, Cloud Multilayer Ransomware Protection Solution, GaussDB & TaurusDB, AI Cloud Service, Cloud Search Service, Cloud Device und KooVehicle. (weitere Informationen: https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/news/20250303195732864.html)Im vergangenen Jahr hat Huawei Cloud mit seinen innovativen Lösungen zahlreichen erstklassigen Kunden zu nachhaltigem Geschäftserfolg verholfen.Iñaki Fuentes, COO von TravelgateX, berichtete, wie das Unternehmen mit den Cloud-nativen Technologien von Huawei Cloud erstklassige Reiseservices entwickelt hat. TravelgateX nutzte die native Cloud-Lösung von Huawei, um die Programmentwicklung zu beschleunigen, die Bereitstellung zu vereinfachen und seine Infrastruktur zu skalieren. Dies führte zu erheblichen Kosteneinsparungen von 20 % und einer Verbesserung der Gesamtperformanz um 35 %. Mit der Huawei Cloud war TravelgateX in der Lage, personalisierte Dienste anzubieten und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen.Fajrin Rasyid, Chief Digital Innovation Officer von Telkom Indonesia, erklärte, dass das Unternehmen eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Huawei über Rechenzentren, Cloud-Services, digitale Technologien und Big Data unterzeichnet hat, um sich in einen digitalen Carrier für ein florierendes digitales Ökosystem in Indonesien zu verwandeln.Mustafa Kemal Eri\u0219en, der IT-Leiter des türkischen E-Commerce-Unternehmens Hepsiburada, sagte, dass das Unternehmen nach der Migration seines Suchdienstes zur Huawei-Cloud erhebliche Verbesserungen erzielt hat: eine 50-fache Steigerung des Plattformdurchsatzes, eine 95-prozentige Reduzierung der Service-Reaktionszeit und eine 150-prozentige Steigerung der Bandbreitennutzung.Auf dem Gipfel stellten Huawei Cloud und seine Partner mehr als 20 gemeinsame Lösungen für Branchen wie Finanzen, Automobil, Einzelhandel, Medien und öffentliche Dienste vor, die die digitale Transformation in diesen Branchen beschleunigen sollen.Huawei Cloud veranstaltete auch einen Cloud Native Elite Club (CNEC) Roundtable mit dem Thema "Beschleunigung der Daten-KI-Konvergenz, Aufbau differenzierter KI-Fähigkeiten". Visionäre Führungskräfte trafen sich, um den Aufbau robuster Datengrundlagen für die KI-Ära zu erforschen und sich über bewährte Verfahren zur optimalen Wertschöpfung mithilfe von Daten und zum Aufbau differenzierter Stärken auszutauschen.