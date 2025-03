Axelera AI:

WAS:

Auf der Embedded World 2025 wird Axelera AI Live-Demos seiner Metis AI Processing Unit (AIPU) vorstellen, die die leistungsstärkste und kostengünstigste Lösung für Computer Vision und KI-Inferenz am Edge bietet. Zu den Demos gehören ein Mehrkamera-Sicherheitssystem mit vier 4K-Kameras mit fortschrittlichen Kachelungs- und Segmentierungsfunktionen für ein verbessertes Situationsbewusstsein und mehr Sicherheit, KI-Verarbeitung in Echtzeit für Einzelhandels- und Industrieumgebungen sowie eine Präsentation der Wettbewerbsleistung im Vergleich zu anderen KI-Beschleunigern. Axelera wird auch zeigen, wie sein Voyager SDK einen neuen Standard für Benutzerfreundlichkeit setzt und die Optimierung von Anwendungen vereinfacht, um die Metis AIPU voll auszunutzen.

Die Embedded World 2025 ist die führende Veranstaltung für eingebettete Systemtechnologien, die die Branche zusammenbringt, um die neuesten Entwicklungen zu erkunden, die die Zukunft intelligenter Systeme prägen.

WANN:

11.-13. März 2025

WO:

Messe Nürnberg (Nürnberger Messezentrum), Stand Nr. H2-440

Nürnberg, Deutschland

WER SOLLTE TEILNEHMEN:

Hardware- und Softwareentwickler, Ingenieure und Produktmanager, die leistungsstarke, skalierbare und kostengünstige KI-Anwendungen für den Einzelhandel, die Sicherheit und die Industrie sowie für andere Anwendungsfälle am Rande des Netzwerks bereitstellen möchten.

Über Axelera AI:

Axelera AI ist der führende Anbieter von speziell entwickelter KI-Hardwarebeschleunigungstechnologie für KI-Inferenz, einschließlich Computer Vision und generativer KI-Anwendungen. Das Produkt der ersten Generation ist die bahnbrechende Metis KI-Plattform eine ganzheitliche Hardware- und Softwarelösung für Edge-KI-Inferenz, die die weltweit höchste Leistung und Energieeffizienz zu einem Bruchteil der Kosten alternativer Lösungen bietet. Axelera AI hat seinen Hauptsitz im KI-Innovationszentrum des High Tech Campus in Eindhoven, Niederlande, und verfügt über F&E-Büros in Belgien, der Schweiz, Italien und Großbritannien mit mehr als 180 Mitarbeitern in 18 Ländern. Das Expertenteam für KI-Software und -Hardware kommt von führenden KI-Firmen und Fortune-500-Unternehmen. Die Website des Unternehmens finden Sie hier.

