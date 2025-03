Die lang erwartete Neuauflage des Macbook Air ist da. Die aktualisierte Version kommt mit neuem M4-Chip, neuer Farbe und einem niedrigeren Basispreis. Wie Apple-Chef Tim Cook am Montag andeutete, ist nach dem iPad Air mit M3-Chip nun auch eine Neuauflage des Macbook Air angekündigt. Es wird weiterhin in den Größen 13 und 15 Zoll angeboten und kommt jetzt in Himmelblau. Macbook Air: Neuer Chip und voller Support für 2 externe Bildschirme Sowohl das ...

