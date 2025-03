Kostenloses Webinar - Vernunft statt Gier und Angst - Teil 2: Money Management

Werbung







Am heutigen Mittwoch (05.03.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Vernunft statt Gier und Angst - Teil 2: Money Management" ein. Unser Produktexperte Julius Weiß freut sich auf Ihre Fragen.



Nach dem Webinar der vergangenen Woche "Börsenpsychologie in der Praxis" bildet das heutige Webinar zum Thema "Money Management" den Abschluss der zweiteiligen Webinarreihe "Vernunft statt Gier und Angst". In dieser möchten wir aufzeigen wie Sie als Anleger börsenpsychologische Stolpersteine erkennen und vermeiden können. Der zweite Teil behandelt nun die Frage, wie ein gezieltes Money Management zur Verlustbegrenzung und Gewinnabsicherung eingesetzt werden kann. Im Rahmen des Webinars wird darauf eingegangen, welche Kennzahlen im Bereich Money Management wichtig sind und welche Aspekte bei der Erstellung eines Trading-Plans sinnvoll sein können. Zudem wird erläutert wie Sie als Anleger die optimale Positionsgröße bestimmen können. Hierfür wird an Beispielen aufgezeigt, wie beispielsweise Mini Future Zertifikate ein effizientes Stopp-Management ermöglichen und welche Unterschiede hierbei zur Stop-Loss Order gelten.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 05. März um 18:30 Uhr statt.









Quelle: HSBC