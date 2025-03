Boston Scientific: Der Medizintechnikhersteller zeigt Muskeln im schwachen Marktumfeld!

Die Bullen bleiben am Ball!

Rückblick

Der US-amerikanische Medizintechnikhersteller entwickelt, produziert und vermarktet minimal-invasive Produkte. Die Geräte von Boston Scientific werden bei einer Reihe von medizinischen Spezialbehandlungen wie Kardiologie, Elektrophysiologie, Gastroenterologie, neurovaskulärer Intervention, Lungenmedizin, Radiologie, Onkologie, Urologie und Gefäßmedizin verwendet. Die Aktie präsentierte sich in den letzten Monaten stark und zeigte im heurigen Jahr eine Beschleunigung. Der jüngste Rücksetzer in den Bereich des EMA-50 zog bereits wieder Käufer an.

Boston Scientific-Aktie: Chart vom 04.03.2025, Kürzel: BSX, Kurs: 103.55 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Steigen die Kurse über 106 USD, würde eine wichtige Hürde am Weg nach oben überwunden werden. Geht es auch noch über das Allzeithoch bei 107.17 USD, wäre der Weg nach oben frei.

Mögliches bärisches Szenario

Geht den Bullen die Puste aus und die Notierungen fallen unter die Kerze von Dienstag, wäre der nächste Supportbereich die 50-Tagelinie. Hält diese nicht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Abverkaufs bis zur Kurslücke von Anfang Januar.

Meinung

Die Produkte von Boston stellen eine echte Alternative zur traditionellen Operationsmedizin dar. Es werden Risiken, Traumata, Kosten, Zeit und Nachsorgeaufwendungen reduziert. Sowohl Ärzte, Patienten als auch die Krankenversicherer profitieren von den Geräten des Medizintechnikunternehmens. Charttechnisch präsentiert sich die Aktie nach ihrem Pullback stark, besonders wenn man dabei das herausfordernde Marktumfeld betrachtet.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 152.90 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 738.77 Mio. USD

Meine Meinung zu Boston Scientific ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2025

