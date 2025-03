Vor wenigen Wochen war noch alles prima für US-Anleger. Der Start in den März zeigt aber dunkle Wolken und miese Stimmung. Manche Zahlen lassen schon aufhorchen. Das Sentiment unter privaten Anlegern in den USA für Aktien aufgedröselt nach Bullen und Bären ist gegenwärtig so pessimistisch wie seit September 2022 nicht mehr. Gleichzeitig ist der Fear & Greed-Index in den USA, der ebenfalls Stimmungsdaten - allerdings technischer Art - abbildet auf den tiefsten Stand der letzten Monate und auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...