Die Aktien von der Kion Group und Bechtle zählen aktuell zu den großen Gewinnern im MDAX-Index . Derzeit liegt das Aktienbarometer mit 5,68 Prozent im Plus. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind zur Stunde sehr optimistisch gestimmt. Das Resultat: Der MDAX-Index lag mit einem Kursplus von 5,68 Prozent zwischenzeitlich deutlich in der Gewinnzone.

Den vollständigen Artikel lesen ...