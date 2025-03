Analyse des Kursverlaufs von European Lithium zeigt starke Tagesschwankungen mit anfänglichem Plus und späterem Rückgang bei signifikantem Handelsvolumen.

Die European Lithium-Aktie zeigte am heutigen Handelstag an der Tradegate-Börse einen volatilen Kursverlauf. Am Vormittag verzeichnete das Papier zunächst einen Anstieg von 1,4 Prozent auf 0,028 EUR, wobei das Handelsvolumen bei über 1,2 Millionen gehandelten Aktien lag. Im weiteren Tagesverlauf konnte die Aktie ihre Gewinne ausbauen und erreichte zur Mittagszeit einen Kursanstieg von 3,6 Prozent auf 0,029 EUR. In der Spitze markierte das Papier sogar einen Tageshöchststand von 0,030 EUR, während das Handelsvolumen auf mehr als 2,7 Millionen Stücke anwuchs.

Erhebliche Kursschwankungen im Jahresverlauf

Am Nachmittag wendete sich jedoch das Blatt und die Aktie rutschte um 2,2 Prozent auf 0,027 EUR ab. Das Handelsvolumen stieg weiter auf über 3,2 Millionen Aktien an. Bemerkenswert ist die Position des aktuellen Kurses im Verhältnis zu den Extremwerten der vergangenen 52 Wochen: Das 52-Wochen-Hoch wurde am 20. Januar 2025 mit 0,050 EUR erreicht - ein Niveau, das rund 74 bis 84 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete die Aktie am 13. November 2024 mit 0,014 EUR, womit der aktuelle Kurs etwa 90 bis 97 Prozent über diesem Tiefststand notiert. Anleger warten nun gespannt auf die Veröffentlichung der Quartalsberichte für Q2 2025, die voraussichtlich am 14. März 2025 präsentiert werden.

Anzeige

European Lithium-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue European Lithium-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten European Lithium-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für European Lithium-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

European Lithium: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...