Viele Makler verzichten am Ende ihrer Karriere darauf, einen Nachfolger zu suchen oder aufzubauen. Sie verkaufen ihr Unternehmen an eine große Maklergruppe. Für manchen ist das genau die richtige Entscheidung, andere bereuen sie zutiefst, meint Andreas Grimm. Ein Artikel von Andreas Grimm"Nach meiner Ausbildung und meinen ersten Erfahrungen im Finanzvertrieb habe ich 30 Jahre erfolgreich ein Unternehmen geführt! Und jetzt plötzlich behandelt man mich wie einen Lehrling." So beschrieb mir vor einiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...