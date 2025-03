Markham, On und Ljubljana, Slowenien, 5. März 2025 (ots/PRNewswire) -Akquisition erweitert das Geschäft mit Transit-TariflösungenEnghouse Systems Limited (TSX: ENGH) gab heute die Übernahme von Margento R&D d.o.o. bekannt, einem europäischen Anbieter von Lösungen für die Fahrpreisermittlung, das kontobasierte Ticketing ("ABT"), die automatische Fahrzeugverfolgung und den Zahlungsverkehr mit Sitz in Slowenien, durch eine hundertprozentige Tochtergesellschaft.Margento verfügt über eine skalierbare und einfach zu implementierende Mobility-as-a-Service-Plattform ("MaaS"), die ein einzigartiges, benutzerzentriertes mobiles Transiterlebnis bietet. Die Produkte des Unternehmens werden direkt an öffentliche Verkehrsbetriebe und Verkehrsunternehmen wie Bus-, Bahn- und Parkunternehmen verkauft."Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Enghouse zu bündeln. Wir können die Präsenz von Margento ausbauen und mit einem gemeinsamen Go-to-Market-Ansatz Synergien im Vertrieb schaffen", sagt \u017diga Schmidt, Geschäftsführer von Margento."Margento erweitert unser europäisches Fahrgeldeinzugsgeschäft um ABT- und mobile Ticketing-Lösungen sowie ein leistungsfähiges Backend für Fahrpreisberechnungen mit offenen Integrationen für den multimodalen Verkehr", sagte Steve Sadler, Vorsitzender und Geschäftsführer von Enghouse. "Wir freuen uns sehr, die Kunden, Partner und Mitarbeiter von Margento bei Enghouse begrüßen zu dürfen."Informationen zu MargentoDas 2002 gegründete Unternehmen Margento hat seinen Hauptsitz in Maribor, Slowenien. Margento ist ein innovativer Anbieter von mobilen Transaktions- und Zahlungslösungen über sein Netzwerk von EMV-konformen Validatoren. Das Engagement von Margento in Forschung und Entwicklung hat zur Entwicklung einer umfassenden Palette von Software- und Hardwarelösungen geführt, die alle auf einer einzigen, einheitlichen Plattform basieren. Dieser Ansatz gewährleistet nahtlose Integration und Skalierbarkeit für Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Gastgewerbe, Marketingagenturen und Telekommunikation. Diese vielseitige Plattform wurde bereits erfolgreich von Verkehrsbetrieben, Finanzinstituten, Mobilfunkbetreibern, Einzelhändlern und anderen Unternehmen eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.margento.com.Informationen zu Enghouse Systems Ltd.Enghouse Systems Ltd. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen (TSX:ENGH), das vertikal ausgerichtete Unternehmenssoftwarelösungen mit Schwerpunkt auf Kontaktzentren, Videokommunikation, Gesundheitswesen, Telekommunikation, öffentliche Sicherheit und den Transitmarkt anbietet. Enghouse verfolgt eine zweigleisige Wachstumsstrategie, die sich auf internes Wachstum und Übernahmen konzentriert, die durch den operativen Cashflow finanziert werden. Das Unternehmen hat keine externe Fremdfinanzierung und ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: den Bereich Interaktives Management und den Bereich Assetmanagement. Weitere Informationen über Enghouse finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.enghouse.com.Kontakt:Kontakt für Informationen: Sam Anidjar, Vizepräsident, Unternehmensentwicklung, Enghouse Systems Limited, investor@enghouse.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enghouse-erwirbt-margento-302393379.htmlOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063405/100929379