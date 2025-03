Qwello hat in Frankreich eine öffentliche Ausschreibung über 150 AC-Ladepunkte im Département Ille-et-Vilaine in der Bretagne gewonnen. Die Standorte werden sich über drei Dutzend Gemeinden verteilen - einschließlich der Großstadt Rennes. Ende 2024 hatte Qwello bekanntgegeben, in Kürze die Marke von 100 installierten Ladepunkten in Frankreich zu erreichen. Nun meldet das Unternehmen, zusammen mit seinem Partner Driveco eine Ausschreibung für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...