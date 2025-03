© Foto: Ong Wee Jin - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Robert Kiyosaki, der Autor von Rich Dad Poor Dad, warnt erneut vor der Schwäche des US-Dollars und rät dazu, in Bitcoin, Gold und Silber zu investieren. In einem aktuellen Beitrag auf X bezeichnet er Fiatgeld als Betrug und kritisiert die Inflation sowie das unkontrollierte Gelddrucken der Regierungen. Kiyosaki prognostiziert einen Zusammenbruch des Finanzsystems und sieht Bitcoin als eine der wenigen Alternativen. Doch selbst er räumt ein: "Ist Bitcoin ein Betrug? Vielleicht… aber nicht so schlimm wie der US-Dollar und das Bankensystem." Neben Bitcoin bevorzugt er Gold und Silber, warnt jedoch vor ETFs, da diese von Banken manipuliert würden. "Diese Finanzprodukte täuschen Sicherheit vor, …