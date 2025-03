ETFs gelten allgemein als eine sehr gute Geldanlage, doch diese drei Indexfonds waren in den vergangenen Jahren echte Kapitalvernichter für Anleger. Warum es auch jetzt wenig bringen dürfte, auf sie zu setzen und warum Investoren die Finger von den Produkten lassen sollten. ETFs sind inzwischen in der Geldanlage das Maß aller Dinge und bei Anlegern extrem beliebt. Doch nicht alle Produkte sind so gut wie ihr Ruf, und es gibt einige schwarze Schafe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...