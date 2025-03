Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete am Mittwoch eine positive Entwicklung im XETRA-Handel. Nach einem verhaltenen Start bei 136,10 EUR konnte das Papier im Tagesverlauf deutlich zulegen und erreichte am Nachmittag ein Plus von 0,7 Prozent auf 137,15 EUR. Im Tageshoch kletterte der Kurs sogar bis auf 137,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 155.542 gehandelte Aktien. Diese Aufwärtsbewegung erfolgt nach einer Phase der Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt, in der der DAX am Vortag deutliche Verluste hinnehmen musste.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz des aktuellen Anstiegs notiert die Beiersdorf-Aktie noch immer etwa 7,2 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 147,80 EUR, das am 14. Mai 2024 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR vom November 2024 besteht dagegen ein komfortabler Abstand von über 12 Prozent. Für Anleger könnte die Aktie weiterhin interessant sein, da Analysten ein mittleres Kursziel von 146,00 EUR sehen. Auch bei der Dividende rechnen Experten mit einem Anstieg von 1,00 EUR im Vorjahr auf voraussichtlich 1,04 EUR für das laufende Jahr. Langfristig orientierte Anleger dürften zudem positiv stimmen, dass Analysten für das Jahr 2028 einen Gewinn von 6,18 EUR je Aktie prognostizieren. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 6. August 2025 veröffentlicht.

