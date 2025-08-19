EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2025 - 13. Zwischenmeldung und Schlussmeldung

19.08.2025 / 15:29 CET/CEST

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025 - 13. Zwischenmeldung und Schlussmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 27. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 bekannt.

Am 18. August 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 insgesamt 180.183 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl der Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 18. August 2025 100.509 102,2676 Xetra 18. August 2025 79.674 102,2618 CBOE Europe (CEUX)

Der Erwerb der Aktien wurde durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm 2025 am 18. August 2025 erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von rund EUR 499.999.929,38 (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben. Das maximale Erwerbsvolumen des Aktienrückkaufprogramms 2025 in Höhe von bis zu EUR 500 Mio. wurde somit praktisch vollständig ausgeschöpft.

Die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 28. Mai 2025 bis einschließlich zum 18. August 2025 erworben wurden, beträgt 4.690.621 Stück. Dies entspricht rund 1,93 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug rund EUR 106,5957.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf .

