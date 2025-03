Der Baustoffkonzern übertrifft mit einem spektakulären Börsentag alle Analystenschätzungen und notiert nun fast 90% über dem Vorjahrestief bei starkem Handelsvolumen.

Die Heidelberg Materials Aktie erlebte am Mittwoch einen spektakulären Kurssprung an der Frankfurter Börse. Der Anteilsschein des Baustoffkonzerns schoss um beeindruckende 17,52 Prozent in die Höhe und erreichte mit 166,65 Euro ein neues historisches Allzeithoch. Dieser fulminante Anstieg machte Heidelberg Materials zum Tagesgewinner im deutschen Leitindex DAX, der insgesamt um 3,55 Prozent zulegte. Das Handelsvolumen war mit fast 800.000 gehandelten Aktien außergewöhnlich hoch, was das große Interesse der Investoren am Baustoffsektor widerspiegelt. Der rasante Kursanstieg bedeutet zugleich, dass die Aktie mittlerweile fast 90 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 85,60 Euro notiert, welches im August 2024 erreicht wurde.

Analysten überrascht von enormer Kursdynamik

Bemerkenswert ist, dass die aktuelle Kursentwicklung die Erwartungen der Marktbeobachter deutlich übertrifft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 151,80 Euro und wurde somit schon jetzt um rund 10 Prozent überschritten. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 13,15 Euro je Aktie. Zudem erwarten Marktkenner eine Erhöhung der Dividende von 3,00 Euro im Vorjahr auf 3,36 Euro für das aktuelle Geschäftsjahr. Der beeindruckende Kursanstieg von Heidelberg Materials reiht sich ein in einen insgesamt starken Handelstag der deutschen Börsen, an dem auch der MDAX mit einem Plus von 6,05 Prozent und der TecDAX mit einem Zuwachs von 3,23 Prozent deutlich zulegten. Im Gegensatz zu den positiven Entwicklungen im Baustoffsektor zeigten Immobilienwerte wie Vonovia, LEG Immobilien und Deutsche Wohnen deutliche Kursverluste.

