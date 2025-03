Gerade erst hat die EU-Kommission verkündet, die CO2-Flottengrenzwerte aufweichen zu wollen. Dennoch startet Kia am selben Tag eine Leasing-Aktion für seinen EV3: Das elektrische Kompakt-SUV kann bis Ende März bei teilnehmenden Händlern besonders günstig geleast werden. Das Angebot lautet ab 269 Euro pro Monat ohne Sonderzahlung. Für dieses Geld gibt es die Basisversion, also den Kia EV3 Standard Range in der Air-Ausstattung. Diese Variante des 4,30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...