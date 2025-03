© Foto: Bildagentur-online/Ohde - picture alliance

Das Bitcoin-Momentum hat sich gedreht. Nun blicken Krypto-Anleger gespannt auf Freitag, wenn das Weiße Haus das erste "Crypto-Council" veranstaltet.Nach dem Wahlsieg von Donald Trump Anfang November 2024 ist der Bitcoin-Kurs in eine Rallye-Phase übergegangen und hat sein altes Zyklushoch von 69.000 US-Dollar nachhaltig durchbrochen. Nach dem Erreichen eines neuen Rekordhochs von knapp 109.000 US-Dollar im Januar hat die Rallye mittlerweile jedoch ihr Momentum verloren, da eine Fülle an makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten sowie krypto-marktinterne Probleme wie der Bybit-Hack die Stimmung belastet haben. In den letzten zwei Wochen hat der Bitcoin-Kurs sich extrem volatil …