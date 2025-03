HTEC, der weltweit führende Anbieter von strategischen Dienstleistungen, Software- und Hardware-Embedded-Design sowie technischer Expertise mit Hauptsitz in San Francisco, gab heute die Übernahme von CertiCon bekannt, einem High-Tech-Ingenieurbüro mit Sitz in der Tschechischen Republik. CertiCon ist dafür bekannt, angewandte Forschung mit technologischer Innovation zu verbinden, um fortschrittliche digitale Lösungen insbesondere in den Bereichen Medizintechnik, industrielle Produktion und Automobil zu liefern.

Durch die Übernahme werden die 350 Experten von CertiCon aus der Tschechischen Republik und der Slowakei dem 2500-köpfigen Team von HTEC beitreten und globale Unternehmen bei der Lösung komplexer technischer Herausforderungen unterstützen, um die Effizienz zu steigern, Risiken zu reduzieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. HTEC kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Fortune-500-Unternehmen zurückblicken und wird zusammen mit CertiCon mit einer noch breiteren Basis globaler Technologieführer zusammenarbeiten.

"Wir freuen uns, mit HTEC zusammenzuarbeiten. Die Vision und die Werte des Unternehmens stimmen sehr gut mit denen von CertiCon überein, und wir sehen diese Partnerschaft als eine einzigartige Gelegenheit für unser Team, eine noch größere Wirkung zu erzielen, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und zu einem globalen Technologieführer beizutragen. Wir glauben auch, dass unsere Kunden von den erweiterten Fähigkeiten und Dienstleistungen profitieren werden, die sich aus dieser Zusammenarbeit ergeben. Wir haben schon seit einiger Zeit nach dem richtigen Partner gesucht, um die Geschichte von CertiCon voranzutreiben, und wir sind zuversichtlich, dass wir mit HTEC die perfekte Ergänzung gefunden haben," sagte Prof. Vladimir Marik, CEO und Gründer von CertiCon.

Beide Unternehmen konnten herausragende Talente für sich gewinnen und ihren Teams einzigartige Möglichkeiten bieten, indem sie sich an der Entwicklung komplexer neuer Technologien für globale Kunden beteiligten.

"Ich freue mich sehr, das CertiCon-Team an Bord begrüßen zu dürfen. Die einzigartige Unternehmenskultur, die auf angewandter Forschung und enger Zusammenarbeit mit Universitäten basiert, bietet eine hervorragende Grundlage, um Spitzentalenten in der Tschechischen Republik und der Slowakei neue Möglichkeiten zu eröffnen. Wir freuen uns auch, unser Portfolio in den Bereichen Medizintechnik, Industrieproduktion und Automobilbau zu erweitern, Bereiche mit besonderem Wachstum, in denen wir unsere Kunden bei der Entwicklung neuer Technologien und den Auswirkungen von KI in diesen stark regulierten Branchen unterstützen können", - sagte Aleksandar Cabrilo, Mitbegründer und CEO von HTEC.

Diese Übernahme wurde von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) als langjährigem Partner von HTEC bei der Ausweitung seiner internationalen Geschäftstätigkeit unterstützt. Sie steht im Einklang mit der Strategie der Bank, das Wachstum des Technologiesektors und die Digitalisierung in der Region zu fördern.

HTEC Group Inc. ist ein globaler Anbieter von strategischen digitalen Dienstleistungen, Software-Design und technischer Expertise, der sich auf Finanzdienstleistungen, Medizintechnik, Automobilindustrie, fortschrittliche Technologien, Telekommunikation und Unternehmenssoftware und -plattformen spezialisiert hat. HTEC hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz darin, Fortune-500-Unternehmen und wachstumsstarken Unternehmen dabei zu helfen, komplexe technische Herausforderungen zu lösen, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Markteinführung zu beschleunigen. HTEC ist stolz darauf, Spitzentalente anzuziehen, und hat die Standorte seiner über 20 Exzellenzzentren strategisch so gewählt, dass dies möglich ist.

CertiCon ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Software- und Hardwarelösungen, der sich auf KI-gesteuerte Informatik, angewandte Forschung und die vollständige Produktentwicklung spezialisiert hat. Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung liefert CertiCon innovative Arbeit und Lösungen in den Bereichen Medizintechnik, Industrie, Automobil und Telekommunikation und unterstützt Kunden dabei, Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die digitale Transformation voranzutreiben. Die multidisziplinären Teams von CertiCon bieten End-to-End-Dienstleistungen an, von der Forschung und dem Design bis hin zur Entwicklung, Prüfung und großflächigen Bereitstellung. Mit einer starken Basis in der angewandten Forschung und einem Bekenntnis zur Innovation arbeitet CertiCon mit globalen Partnern zusammen, um die Zukunft der intelligenten Technologie zu gestalten.

