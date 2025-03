© Foto: adobe.stock.com

Wer hat diese chinesische KI-Perle auf dem Zettel? Tech-Unternehmen wie Alibaba auf jeden Fall. Gemeint ist Horizon Robotics. Das Unternehmen ist führend in der Herstellung von KI-Chips für autonomes Fahren.Ende Oktober 2024 feierte Horizon Robotics sein Börsendebüt in Hongkong. Das war überaus erfolgreich. Es markierte den größten Börsengang 2024 an dem Hong Konger Handelsplatz. Das hinesische Tech-Unternehmen nahm dabei 696 Millionen US-Dollar ein und verkaufte 1,355 Milliarden Aktien zu einem Preis von 3,99 HK-Dollar pro Stück. Prominent dabei unterstüzt wurde Horizon Robotics von Unternehmen wie Alibaba oder Baidu, die vor dem Börsengang investierten und über 30 Prozent der …