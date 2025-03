Hannover (ots) -"Der Unternehmensgruppe ist es insgesamt gelungen, sich sehr gesund zu entwickeln. Wir haben uns gut geschlagen mit Blick auf das von Unsicherheiten geprägte Konsumklima und die stagnierende Wirtschaft. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass es nicht in dem Maße vorwärts geht, wie wir es in der Wertgarantie Group gewohnt sind", konstatiert Patrick Döring, Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender. Insbesondere die Situation im Heimatmarkt Deutschland ist herausfordernd. "Wenn das Bruttoinlandsprodukt sich hier um die Nulllinie bewegt, dann ist Wachstum nur unter größten Anstrengungen möglich. Das beschäftigt ein Unternehmen wie uns, das in Deutschland verankert ist - und das haben wir in dem zurückliegenden Geschäftsjahr bemerkt."Geschäftsfeldübergreifend hat die Unternehmensgruppe das Geschäftsjahr mit 1,8 Millionen Neuverträgen abgeschlossen. Im Geschäftsfeld CE sind in 2024 1,6 Millionen Neuverträge erzielt worden. In Relation zu den Ergebnissen aus dem vorherigen Geschäftsjahr 2023 handelt es sich insgesamt über alle Länder und Märkte gesehen um einen moderaten Rückgang beim Neugeschäft. "Ein Minus beim Neugeschäft haben wir sehr viele Jahre nicht gesehen. Ein wesentlicher Treiber hierfür liegt im Auslandsgeschäft", ordnet Patrick Döring ein. Auf dem deutschen Markt gab es eine Seitwärtsbewegung.In den europäischen Ländern, in denen die Unternehmensgruppe aktiv ist, hat sich das Geschäft zwar übergreifend durchaus gut entwickelt, allerdings liegen die Ergebnisse in Frankreich aus konjunkturellen Gründen erheblich unter dem Vorjahr. In Spanien wurde eine Seitwärtsbewegung zum Vorjahr vollzogen. Sehr positiv hat sich dagegen das Geschäft in Österreich entwickelt, verdeutlicht Patrick Döring: "Auch in den Niederlanden entwickeln wir uns sehr, sehr gut. Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist Wertgarantie zudem in Portugal präsent." Gestartet ist man mit dem Vertrieb eines Produktes analog zum Komplettschutz in Deutschland. Geplant ist es, das Produktportfolio sukzessive um neue Produkte zu erweitern.Insbesondere auf dem deutschen Markt war die Zurückhaltung der Konsumenten deutlich spürbar. "Die Menschen zeigen derzeit keine Kaufbereitschaft. Die Sparquote ist in Deutschland aktuell so hoch wie noch nie. Das Geld wird auf die hohe Kante gelegt und eben nicht für Konsum verwendet. Das merken wir, das merken unsere Partner im Handel", zeigt der Vorstandsvorsitzende auf. Grund zum Optimismus gibt die Zahl der Bestandsverträge. Trotz gleichbleibendem Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahr hat es die Wertgarantie Group geschafft, den Vertragsbestand zu steigern. Insgesamt 8,4 Millionen Verträge stehen zu Buche. "Die Loyalität ist so groß wie noch nie zuvor. Bei den Zufriedenheitswerten beim NetPromoterScore sind wir outstanding, kein Versicherer hat eine nur annährend gute Bewertung seiner Kundinnen und Kunden", unterstreicht Patrick Döring.Der Bikebereich war 2024 geprägt vom Launch der neuen Bikemarke linexo by Wertgarantie auf der Leitmesse Eurobike im Juli in Frankfurt. Mit der neuen Markenidentität tritt das Geschäftsfeld Bike nun neben dem erfolgreichen CE-Geschäft mit einer eigenen Handschrift auf. Auch die verstärkte Nachfrage nach einem Leasing-Produkt wurde berücksichtigt: Bei linexo kommen Leasing und Versicherung aus einer Hand. Der Leasing Komplettschutz ist ein All-In-One Versicherungsprodukt, von dem auch die Partner im Handel profitieren: Sie bekommen Provisionen, statt sie zu zahlen. Und das gilt nicht nur für jedes Bike, sondern auch für jedes neu akquirierte Unternehmen. Damit war man Vorreiter und hat für Aufsehen in der Branche gesorgt. "Wir haben mit der Einführung von linexo für uns und den gesamten Markt einen großen Schritt nach vorne gemacht und dafür gesorgt, dass die Interessen des Fachhandels wieder höchste Priorität haben", erläutert Patrick Döring. Das Neugeschäft im Bereich Bike erzielte ein Wachstum von sechs Prozent in Deutschland und Österreich. Das Bestandswachstum lag bei 23 Prozent, in Summe liegt der Bestand bei 750.000 Verträgen, damit ist man mit Abstand der größte Fahrradversicherer Deutschlands. "Das stabilisiert Wertgarantie ungemein, auch wenn dieser Markt ganz anderen Regeln folgt als der Markt in der Konsumelektronik", ordnet der Vorstandsvorsitzende ein. Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung gab es bei den Reparaturkosten im Bikebereich: Der sprunghafte Anstieg der Arbeitswerte für Reparaturen hat sich auch in der Summe der Schadenszahlungen manifestiert, sie stieg 2024 um fast 40 Prozent an. Eine Entwicklung, die auch im CE-Bereich zu beobachten war, denn auch hier stiegen die Stundensätze der Techniker, die Preise für Ersatzteile machten ebenfalls einen Sprung nach oben.Die Combined Ratio verbesserte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr. Sie liegt bei 91,1 Prozent und entspricht den Erwartungen.Die Wertgarantie Group ist mit Blick auf ihre Mitarbeitenden weiterhin auf Wachstumskurs: Rund 1300 Mitarbeitende sind europaweit beschäftigt. Am Standort in Hannover sind rund 830 Mitarbeitende in hybrider Arbeitsweise, d. h. im Wechsel zwischen Präsenz im Büro und mobilem Arbeiten, tätig. "Insbesondere in der aktuell schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage, in der Schlagzeilen zu Entlassungen und Schließungen von Standorten leider fast schon zum Alltag gehören, freut uns dieses Wachstum", erklärt Patrick Döring.Der Unternehmensgruppe ist es insgesamt gelungen, stabil auf die konjunkturellen Herausforderungen zu reagieren, fasst der Vorstandsvorsitzende abschließend zusammen und blickt gleichzeitig optimistisch voraus. "Zusammen mit unseren Mitarbeitenden werden wir die Wertgarantie Group weiterentwickeln - auch in Zeiten, in denen nicht alles rosig ist, auch in einer konjunkturellen Lage, in der weniger Menschen zu unseren Partnern in die Geschäfte kommen. Wir sind fest überzeugt, unsere Unternehmensgruppe auf Wachstumskurs zu halten."Die vollständige Pressemappe und zusätzliches Material gibt es im Wertgarantie Group-Newsroom (https://wertgarantie-group.com/ueber-uns/newsroom). 